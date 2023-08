„Immer wieder sonntags“: ARD-Schock! Das Ende naht

Nach einer anstrengenden Arbeitswoche freuen sich die meisten Menschen auf ein entspanntes Wochenende. Werden am Samstag noch die letzten Einkäufe getätigt, dient der Sonntag als Ruhetag. Fester Bestandteil des Tages ist hier oftmals die Sendung „Immer wieder sonntags“, die seit 1995 in den Sommermonaten im Ersten ausgestrahlt wird.

Nicht mehr wegzudenken ist der sympathische Moderator Stefan Mross, der die Sendung seit 2005 moderiert. Der 47-Jährige führt gekonnt durch die Sendung, in der Zuschauer mit Schlager, Volksmusik und Comedy versorgt werden. Doch der neueste Instagram-Post der Sendung versetzt die „Immer wieder sonntags“-Zuschauer in Schrecken, sie müssen jetzt ganz stark bleiben.

Was das Instagram-Team der beliebten Sendung ihren Zuschauern nun mitteilte, passt so gar nicht zu der guten Stimmung am Wochenende. Der Post dient eigentlich zur Ankündigung der Gäste, die in der Ausgabe (13.08.) im Studio sein werden. Doch die Freude über die hochkarätigen Show-Acts wird durch den ersten Satz des Beitrages getrübt, es wird nämlich verkündet: „Leider steht schon die vorletzte Sendung dieser Saison an.“ Das Sonntagsvergnügen neigt sich also dem Ende zu!

Somit sind zumindest dieser und der kommende Sonntag gerettet, es werden Folge 11 und 12 ausgestrahlt. In Folge 11 können sich Zuschauer unter anderem auf Hansi Hinterseer, Sonia Liebing, Eric Philippi und Francine Jordi freuen. Das Saisonende der Sendung läutet symbolisch das Ende des Sommers ein, weshalb die über Instagram verkündete Nachricht umso schwerer wiegt.

Das diesjährige Ende der eigenen Lieblingssendung geht natürlich auch an den Fans nicht spurlos vorbei. Ein Zuschauer kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Ist schade, dass es bald wieder zu Ende geht.“ Doch bei einer Vielzahl der Fans überwiegt zunächst die Freude auf die kommende Ausgabe, ein Zuschauer schreibt: „Freue mich schon auf die Show. Eric Philippi ist wieder mal zu Gast. Mega!“ Die Trauerphase scheint also erst in zwei Wochen zu beginnen.

Wer sich die vorletzte Ausgabe und Folge 11 von „Immer wieder sonntags“ nicht entgehen lassen möchte, schaltet am 13.08. von zehn bis zwölf Uhr die ARD ein.