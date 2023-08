ARD-Schlagerstrandparty nicht live: Zuschauern bleibt DAS erspart

Unter einem guten Stern stand die „Die große Schlagerstrandparty“ von Florian Silbereisen in diesem Jahr nun wirklich nicht. Eher unter einer grauen Wolke. Tagelang herrschte in Deutschland traumhaftes Sommerwetter. Temperaturen rund um die dreißig Grad, Sonnenschein, keine Wolke am Himmel. Doch am 15. Juli 2023, dem Tag, an dem die ARD-Show im Gelsenkirchener Amphitheater aufgezeichnet wurde, zog ein Unwetter auf.

Schon beim Auftritt von Limahl, der seinen 80er-Jahre-Hit „Neverending Story“ performte, ging die bunte Pyrotechnik im Regen unter. Später wurden Wind und Regen so stark, dass die ARD die Show sogar zwischenzeitlich abbrechen musste. Mehr als eine halbe Stunde regnete es auf die mehreren Hundert Zuschauer. Florian Silbereisen mimte in der Zwischenzeit den „Zwangspausenfüller“.

ARD-Schlagerstrandparty wird zur Geduldsprobe

Trotz Regen tanzte der Schlagerstar zusammen mit Einheizer Kevin auf der Bühne, stimmte Songs wie „Du schaffst das schon“, „Hulapalu“ oder „Ich war noch niemals in New York“ an. Unglücklicherweise hat Regen die Eigenschaft, auch die schönste Frisur und das beste Make-up in kürzester Zeit zu versauen. So bekam Silbereisen noch ein Regencape über den Kopf gezogen. Ob das viel helfen konnte? Das werden die ARD-Zuschauer am Samstagabend (12. August 2023) sehen.

Was sie dagegen eher nicht sehen beziehungsweise hören werden, ist die Technikpanne, die sich in die Show geschlichen hatte. So mussten gleich zwei Auftritte des Abends noch einmal neu aufgezeichnet werden. Zum einen der gemeinsame neue Song von Florian Silbereisen und Thomas Anders. Zum anderen das Interview, das Silbereisen zusammen mit Katzenberger-Gatte Lucas Cordalis und Jürgen Drews’ Tochter Joelina geführt hatte.

Ganz rausgeschnitten werden soll der Sturm aber nicht, wie MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann gegenüber dem Medienmagazin „DWDL“ erklärte: „Wir werden das Unwetter nicht aus der Show herausschneiden. Wir zeigen, wie das Unwetter die Show durcheinandergebracht hat. Glücklicherweise war ‚Die große Schlagerstrandparty‘ in diesem Jahr ausnahmsweise keine Live-Show, sondern eine Aufzeichnung, ansonsten wäre es gar nicht möglich gewesen, die gesamte Show bis zum Schluss live zu übertragen.“ An diesem Abend trat auch DSDS-Siegerin Marie Wegener auf. Im Interview spricht sie über den Regen-Auftritt und Dieter Bohlen.