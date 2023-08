„Immer wieder sonntags“: Stefan Mross entsetzt – „Sie sind nicht freiwillig hier?“

Die Unterhaltungsshow „Immer wieder sonntags“ gehört zu den Steckenpferden der ARD. Seit 1995 tanzen die Zuschauer während der Saison zu den schönsten Schlager-Hits. Moderator Stefan Mross ist seit 2005 mit von der Partie und sorgt mit seiner offenen und freundlichen Art für Begeisterung beim Publikum.

Vor allem für den netten Umgang mit den Zuschauern vor Ort ist der „Immer wieder sonntags“-Moderator bekannt. Immer wieder schlendert er während der Live-Sendungen durch die Reihen und hält das ein oder andere Pläuschen. In den 18 Jahren, in denen Stefan Mross nun für das ARD-Format vor der Kamera steht, hat er wohl schon einiges erlebt. Doch vergangenen Sonntag (6. August) toppt diese Dame wohl alles.

„Immer wieder sonntags“ hat inzwischen Kult-Status erreicht. Tausende Fans wünschen sich nichts sehnlicher, als einmal im Europapark in Rust dabei sein zu können. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Die ARD-Sendung ist so beliebt, dass die Tickets nur schwer zu ergattern sind.

Die Glücklichen, die jedoch eins bekommen haben, genießen die Sendung im Anschluss in vollen Zügen. Am Sonntagmorgen (6. August) entdeckt Moderator Stefan Mross jedoch zufällig jemanden, der das Ganze etwas anders sieht. Denn die Frau ist selbst eigentlich kein Fan der ARD-Show.

Gast macht Stefan Mross fassungslos

Eigentlich jubeln und feiern die Gäste, die von Stefan Mross interviewt werden. Doch nicht so diese Dame. Als sie mit dem Moderator ins Gespräch kommt, stellt sich nämlich heraus, dass sie aus einem anderen Grund hier ist, als der Rest der Fans. Denn sie hat die Tickets lediglich geschenkt bekommen. Scherzhaft fragt Stefan Mross: „Also, Sie sind gar nicht freiwillig hier?“ Bei der Antwort fällt der ARD-Star fast vom Glauben ab.

Die Dame entgegnet trocken: „Nee, ich musste mit.“ Der Hintergrund der Geschichte: Sie begleitet einen kleinen Jungen, der ihr gegenüber sitzt. Schließlich kann er ja nicht alleine in den Europapark spazieren. Nachdem sich Stefan Mross vom ersten Schock erholt hat, kann auch er über diese Situation lachen.

Die ARD zeigt „Immer wieder sonntags“ auch 2023 ab 10.03 Uhr im TV- Programm und online in der Mediathek.