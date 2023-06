Für Schlager-Fans war es wohl fast so überraschend wie beim Liebes-Aus von Helene Fischer und Florian Silbereisen, als „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack ihr Beziehungsende bekannt gaben. Nur, dass Helene und Florian sich seitdem weiterhin herzlich miteinander zeigen.

Die gemeinsame Zusammenarbeit bei „Immer wieder sonntags“ wurde bei Mross und Woitschack in der Staffel von 2023 bislang jedenfalls noch nicht fortgeführt. Bei der Halbzeit-Show am Sonntag (25. Juni) schien der Moderator jetzt bei einem Auftritt besonders emotional.

Bis auf ein gemeinsames Statement zum Ende der Beziehung hielt sich Stefan Mross bislang bedeckt in seinen Aussagen. Gut gelaunt und mit breitem Grinsen begrüßte er auch am Sonntag sein Publikum und machte Show nach Vorschrift. In Sachen Unterhaltung ist Stefan Mross ein Vollprofi und lässt sich trotz turbulenter Zeiten nicht lumpen.

Für sein Publikum nimmt er sogar in Kauf, mit voller Montur im Wasser zu landen. Bei seinem „The Beatles„-Cover des Kulthits „Yesterday“ wirkte er jetzt allerdings überraschend nachdenklich und emotionaler als gedacht. Anschließend kam bei einigen die Frage auf, ob er den Song nicht für eine ganz besondere Person gesungen hatte.

Diese Zeilen gehen ARD-Publikum ans Herz

Ein Teil seiner Gäste und er hatten ein Medley der besonderen Art einstudiert und einige der bekanntesten Lieder der britischen Band auf Deutsch eingesungen. In Folge dessen sang Stefan Mross jetzt Sätze wie „Gestern noch, war die Welt für mich so wunderschön und ich glaubte, dieser Augenblick vom großen Glück könnte nie vergehen“. Oder „Gestern noch, sagtest du zu mir ‚Ich lieb‘ dich so‘. Heute ist die Welt so leer für mich.“

Mehr News:

Unter einem Instagram-Video zu dem Auftritt kommentieren die Fans unter anderem mit dieser Nachricht: „Stefan, bei ‚Yesterday‘ hatte ich das Gefühl, dass du für Anna gesungen hast. Wunderschön, deine Version.“ Ob und an wen Stefan Mross bei diesen emotionalen Zeilen gedacht hat, bleibt vorerst wohl ungeklärt.

Die ARD zeigt „Immer wieder sonntags“ ab 10.03 Uhr im TV und online in der Mediathek.