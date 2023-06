Howard Carpendale will unentdeckt bleiben: Plan scheitert krachend

Er gehört zu den größten Stars des deutschen Schlagers: Howard Carpendale. Mit Songs wie „Ti amo“, „Deine Spuren im Sand“ oder „Tür an Tür mit Alice“ schuf der gebürtige Südafrikaner Lieder für die Ewigkeit. Doch der Ruhm hat auch seine Schattenseiten. So kann ein Superstar wie Howard Carpendale nicht mehr vor die Tür gehen, ohne dass die Leute ihn erkennen. Auch wenn er sich redlich bemüht.

So war der Schlagerstar am Altausee in Österreich unterwegs, wollte wohl unerkannt ein paar ruhige Stunden genießen, bevor ab Ende Juni wieder einige anstrengende Konzerte für den 77-Jährigen anstehen. Doch der Plan von Howard Carpendale sollte krachend scheitern.

Howard Carpendale will sich tarnen

Dabei hatte sich der „Ti amo“-Sänger so redlich bemüht. Eine riesige, blaue Snapback-Cap mit „Berlin“-Schriftzug auf dem Kopf, eine dunkle Sonnenbrille verdecken die blauen Augen des Schlagerstars.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ich bin im tiefsten Österreich, in Altaussee! Ich wollte unerkannt bleiben … hat nicht geklappt“, schreibt der Sänger zu dem Foto, das er selbst auf seinem Instagramprofil teilte. Die Fans und Freunde des Sängers nehmen die Sache mit Humor. „Wie kann man DICH nicht erkennen?!“, fragt beispielsweise Schwiegertochter und Moderatorin Annemarie Carpendale.

+++ Howard Carpendale: Schnappschuss aus dem Bett +++

Inkognito-Auftritt von Howard Carpendale geht schief

Ein Fan ergänzt: „Jeder Fan erkennt diesen tollen Künstler sofort! Da langen ein Cap und eine Brille niemals.“ Eine weitere Anhängerin ergänzt: „Keine Chance, ein echter Fan erkennt dich immer. Habe dich auch gleich erkannt, als du und Wayne vor Jahren in Oberzell mit den Fahrrädern auf der Fähre wart und nach Österreich übergesetzt habt. Aber ich war leider ein paar Sekunden zu spät für ein Autogramm.“ Während ein vierter Fan verspricht: „Hätte dich bestimmt erkannt, aber mit Respekt in Ruhe gelassen.“

Mehr Nachrichten:

Zuletzt sorgte Howard Carpendale bei seinen Konzerten wieder für gute Laune bei seinen Fans. Als er jedoch einen Blick ins Publikum warf, brach es aus ihm heraus.