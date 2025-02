Giovanni Zarrella: Nach seiner ZDF-Show erreicht ihn eine Nachricht

Am Samstagabend (15. Februar) feierte Giovanni Zarrella wieder einmal seine gleichnamige Show im ZDF. Und sie waren alle gekommen. Ob Howard Carpendale, die Band Revolverheld, Howard Carpendale, Nicole, Andreas Gabalier oder Vanessa Mai. Passend zum Valentinstag kurz zuvor versprühte der italienische Sänger und Moderator mal wieder ganz viel Amore.

Und das kam bei seinen Fans bestens an. Das zeigt auch eine Nachricht, die Giovanni Zarrella kurz nach der Show in sein Postfach flatterte, und die den ZDF-Moderator scheinbar so berührte, dass er sie doch direkt mit seinen Fans teilte.

ZDF-Star Giovanni Zarrella bekommt berührende Post

Was darin zu lesen war, schauen wir uns die Nachricht doch einmal an. „Und dann war es wieder so weit: Mein Freund, Heavy-Metal-Fan vom feinsten, und von der Schlagerwelt mehr als weit entfernt, und ich sitzen Samstagabend auf dem Sofa und schauen deine Show“, schreibt der Fan.

Und weiter: „Und das Besondere daran? Wir sind wie immer beide begeistert. Singen und tanzen mit, sind gut gelaunt und haben einen TV-Abend, den es vor deiner Show so viele Jahre lang nicht mehr gab.“

Giovanni Zarrella scheint ehrlich berührt

Wie schön, und da darf ein dickes Dankeschön natürlich nicht fehlen. „Danke für deine Arbeit, dein Herzblut, deine Mühe und das Glücksgefühl, das du so vielen Menschen vermittelst. Liebe Grüße aus Stuttgart, Micha und Caro.“

Ach herrlich, so kann es doch auch sein. Kein Gemecker, kein Geschimpfe, einfach ein schöner Schlager-Abend im TV. Und Giovanni Zarrella? Der schien sichtlich gerührt. „Danke euch so sehr“, schreibt er. Und schickt direkt noch ein dickes Herz hinterher.

Wenn du die „Giovanni Zarrella Show“ noch nicht gesehen hast, das aber gerne nachholen würdest: In der ZDF-Mediathek ist die komplette Sendung kostenfrei abrufbar.