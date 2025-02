Giovanni Zarrella erhält kurz vor Show Hiobsbotschaft – doch am Ende bleibt kein Auge trocken

Die allseits beliebte „Giovanni Zarrella Show“ geht in die nächste Runde und begeistert Millionen von Schlagerfans in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am Samstagabend (15. Februar) begrüßt Giovanni Zarrella hochkarätige Musiker und führt mit seiner charmanten Art durch die spektakuläre Sendung.

+++ Giovanni Zarrella: DAS hat er noch nie über seine Kinder erzählt +++

Neben Roland Kaiser, Andreas Gabalier und Marianne Rosenberg sollte auch die Band Revolverheld auf der Bühne stehen. Doch nur einen Tag vor der großen Show erhält Giovanni eine Nachricht, die ihn vermutlich völlig aus der Fassung gebracht hat. Doch der Sänger zögert keine Sekunde und handelt sofort.

Giovanni Zarrella sorgt für Gänsehautmoment

Mit einer spektakulären Eröffnungsnummer begrüßt Giovanni Zarrella das Publikum vor Ort und die Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen. Unter dem Motto „All you need is love“ wird am Samstagabend der Valentinstag nachgefeiert. Als ersten Gast des Abends heißt der Sänger Schlagerikone Roland Kaiser auf der Bühne willkommen. Mit der Performance seines Hits „Gegen die Liebe kommt man nicht an“ bringt der 72-Jährige garantiert das ein oder andere Herz zum Schmelzen.

Nach stimmungsvollen Auftritten von Melissa Naschenweng, Ross Antony und Howard Carpendale hat Giovanni Zarrella etwas Wichtiges zu verkünden. Denn an diesem besonderen Abend sollte eigentlich die Band Revolverheld ihr 20-jähriges Jubiläum auf der großen ZDF-Bühne feiern. Doch am Abend vor der Show erhält Giovanni plötzlich eine Textnachricht vom Frontmann der Band. Johannes Strate ist krank geworden und kann die Reise nach Friedrichshafen nicht antreten.

+++ Neuer ZDF-Job für Giovanni Zarrella – Sender krempelt Showplan um +++

Die anderen Band-Mitglieder sind jedoch bereits angereist und aus diesem Grund fragt er Giovanni Zarrella kurzerhand, ob dieser den Song „Ich lass für dich das Licht an“ an seiner Stelle performen kann. Der Gastgeber zögert keine Sekunde und nimmt diese kurzfristige Herausforderung an. Auch Jana Ina Zarrella scheint ihren Liebsten bei dieser Entscheidung unterstützt zu haben, der Sänger gesteht: „Meine Frau hatte die große Sorge, dass dieser Song heute Abend nicht gespielt wird.“

Plötzlich wird es emotional

Gesagt, getan. Gemeinsam mit den Bandmitgliedern von Revolverheld steht Giovanni Zarrella auf der großen Bühne. Gefühlvoll stimmt er die ersten Sätze des Hit-Songs an: „Wenn wir nachts nach Hause gehen, die Lippen blau vom Rotwein. Und wir uns bis vorne an der Ecke deine große Jacke teilen.“ Im Publikum ist Jana Ina zu sehen, die ihrem Mann gerührt bei seiner Performance zuschaut.

Und dann wird es noch emotionaler! Denn die zweite Strophe des Liedes hat der Sänger kurzerhand übersetzt und gibt sie nun auf Italienisch zum Besten. Mit dieser besonderen Überraschung hatte wohl niemand im Publikum gerechnet! Mit dieser emotionalen Performance hat der Musiker sicherlich viele Herzen berühren können. Der tosende Applaus nach der letzten Songtextzeile spricht dabei für sich.

Fans der „Giovanni Zarrella Show“ können sich sicherlich auf die ein oder andere weitere Überraschung an diesem spektakulären Abend freuen.