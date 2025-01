Giovanni Zarrella: DAS hat er noch nie über seine Kinder erzählt

Als Teil der Band „Bro’Sis“ begann seine Karriere, mittlerweile ist Giovanni Zarrella einer der erfolgreichsten Schlagerstars des Landes. Mit Songs wie „Danza“ und „Fantastico“ sang er sich in die Herzen seiner Fans, seine große „Giovanni Zarrella Show“ des Senders ZDF begeistert ein Millionenpublikum.

Auch in der Liebe läuft es für den Sänger wie am Schnürchen. Bereits seit dem Jahr 2005 ist Giovanni mit seiner Partnerin Jana Ina verheiratet, in der er seine Seelenverwandte gefunden hat. Am Rande einer Veranstaltung gibt der Musiker nun seltene Einblicke in sein Familienleben, mit denen seine Fans sicherlich nicht gerechnet haben.

Giovanni Zarrella plaudert aus dem Nähkästchen

Zwei Kinder haben Jana Ina und Giovanni Zarrella zusammen, einen Sohn und eine Tochter. Fast zwanzig Jahre ist das Paar mittlerweile verheiratet, öffentliche Skandale gab es bisher keine. Ihr Privatleben halten die Zarrellas größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, über das Familienleben der Promis ist kaum etwas bekannt. Doch am Donnerstag besuchte das Paar Arnold Schwarzeneggers „Special Dinner for Climate Action“ und plauderte plötzlich aus dem Nähkästchen.

Unglaubliche 1,55 Millionen Euro sammelte Arnold Schwarzenegger bei seiner Charity-Auktion. Auch die Zarrellas ließen sich diesen Abend für den guten Zweck nicht entgehen. Versteigert wurde unter anderem ein Meet and Greet mit dem italienischen Sänger, das letzten Endes für stolze 125.000 Euro unter den Hammer kam. Nur wenige Tage zuvor feierte das Ehepaar den 12. Geburtstag seiner jüngsten Tochter und berichtet im Interview mit der Zeitschrift „Bunte“ nun vom bunten Familienleben…

+++ Giovanni Zarrella spielt Konzert: Plötzlich steht ein Weltstar neben ihm +++

Jana Ina Zarrella bekundet: „Für uns Eltern, wenn du auf einmal siehst, deine Tochter ist 12, dein Sohn ist 16, sagst du: Wow, die Zeit vergeht. Aber so lange wir stolz auf sie sind, wir wissen, dass sie gute Menschen sind, immer bessere Menschen werden, wir alle zusammen sind und sie uns immer noch toll finden und wir noch zusammen in den Urlaub fahren, ist alles gut.“ Diesen Worten kann Giovanni Zarrella nur zustimmen.

Denn der Sänger bekundet: „Ich möchte, dass es den beiden einfach sehr gut geht. Ich will glückliche Kinder.“ Die Tochter des Paares bedient sich nur all zu gerne am Kleiderschrank ihrer berühmten Mutter. Außerdem seien ihre Kinder charakterlich völlig unterschiedlich. Der Sohn des Paares sei eher ruhiger, die Tochter hingegen voller Temperament. Giovanni und Jana Ina sind sich einig darin, dass sich ihr Nachwuchs mit ihren Charaktereigenschaften bestens ergänzt.

Ob Jana Ina und Giovanni Zarrellas Nachwuchs in Zukunft in der Öffentlichkeit stattfinden möchte, bleibt abzuwarten. Das prominente Ehepaar hat ihren Kindern auf jeden Fall eine Kindheit weit weg vom Show-Rummel ermöglicht.