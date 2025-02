Neuer ZDF-Job für Giovanni Zarrella – Sender krempelt Showplan um

Mittlerweile gehört Giovanni Zarrella fest zum Inventar vom ZDF. Mit seiner gleichnamigen Show sorgt er immer wieder für starke Einschaltquoten und begeisterte Zuschauer. Kein Wunder, dass der öffentlich-rechtliche Sender nun weitere Pläne mit dem 46-Jährigen schmiedet.

Giovanni Zarrella erreicht die frohe Botschaft

Nun ist es offiziell: Giovanni Zarrella wird auch noch in den nächsten Jahren für Unterhaltung beim ZDF sorgen. „Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, Giovanni Zarrella für weitere drei Jahre exklusiv an das ZDF zu binden. Seine Musikshow hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer wichtigen Marke entwickelt. Dieser Erfolg ist natürlich untrennbar mit Giovanni verbunden, der nicht nur als Sänger und Entertainer überzeugt, sondern auch als authentischer Gastgeber mit großer Nähe zu Fans und Publikum“, so ZDF-Unterhaltungschef Dr. Oliver Heidemann.

Und auch der Moderator selbst freut sich über diesen großen Schritt: „Ich möchte mich vor allem bei unseren Zuschauern für die unglaubliche Unterstützung seit der ersten Show bedanken. Dass wir gemeinsam mit einem wundervollen Team nun drei weitere Jahre im ZDF die Menschen unterhalten dürfen – und das sogar mit mehr Sendungen als bisher – ist ein unbeschreibliches Glück und gerade in der heutigen Zeit eine große Ehre. Das ZDF ist für mich ein Zuhause geworden, das ich mir nicht schöner vorstellen könnte. Grazie a tutti!“

Giovanni Zarrella bekommt neuen Job

Doch die Verlängerung seiner Show ist nicht das Einzige, was bei dem Moderator für Freude sorgt. Der Sender gibt ihm nämlich darüber hinaus auch noch einen weiteren Job. Ende des Jahres wird er die große Spendengala zugunsten der Hilfsorganisationen Brot für die Welt und Misereor moderieren!

Bislang wurde die Show von Moderations-Legende Carmen Nebel präsentiert. Nach ihrem Abschied von der TV-Bühne tritt der 46-Jährige in ihre Fußstapfen.