Enthüllung vor „Giovanni Zarrella Show“ – jetzt ist es offiziell

Am Samstagabend (15. Februar 2025) ist es endlich soweit! Dabei erwartet Musikfans ein großes Highlight und atemberaubendes Spektakel. So wird die „Giovanni Zarella Show“ zur Primetime um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt!

Passend zum Valentinstag erwartet die Zuschauer ein Abend voller Gänsehautmomente, rührender Balladen und jeder Menge Herzensmusik. Dabei werden sich große Stars die Ehre geben und für einen unvergesslichen Abend sorgen. Doch wen können die Zuschauer bestaunen?

„Giovanni Zarrella Show“: Diese großen Namen warten auf die Musikfans

Auf Instagram wurden nun alle Namen der musikalischen Gäste veröffentlicht. Die Musikfans erwartet alles in allem eine bunte Mischung an herausragenden Sängern. So zählen zu den Acts die Schlager-Stars Roland Kaiser, Vanessa Mai, Howard Carpendale, Marianne Rosenberg, Ross Anthony, Melissa Naschenweng und Andreas Gabalier.

+++ Auch sehr interessant: Giovanni Zarrella: DAS hat er noch nie über seine Kinder erzählt +++

Die Show setzt aber noch einen drauf für Nicht-Schlagerfans: Es werden auch Künstler anderer Genres vertreten sein. Zu ihnen zählen Pop-Sängerin Leony, die Band Revolverheld, Klavierkabarettist Bodo Wartke sowie Herzschmerz-Sänger Nino de Angelo.

Schlussendlich können sich die ZDF-Zuschauer am Samstag (15. Februar 2015) um 20.15 Uhr auf einen sehr vielseitigen, emotionalen und unterhaltsamen Fernsehabend freuen!

„Giovanni Zarrella Show“: Anfang Mai wartet ein weiteres Highlight

Doch Überraschung! Die „Giovanni Zarrella Show“ geht noch weiter. Zumindest für Musikfans, die sich ein Ticket ergattern konnten. So wird am Mittwoch (19. Februar) um 20.15 Uhr eine Vorab-Aufzeichnung aufgenommen, die Anfang Mai im ZDF zu sehen sein wird.

An diesem Abend empfängt Giovanni Zarrella in Friedrichshafen unter anderem Beatrice Egli, Katja Ebstein, Roland Kaiser, Oli.P, Inka Bause, Max Giesinger, Alvaro Soler, Joris, Mark Keller, die Ten Tenors, Thomas Anders und das bekannte Stepptanz-Ensemble aus Irland. Unter dem Motto des Abends „Tanzen, tanzen, tanzen!“ dürfen sich die Showgäste auf ein eine besondere Musik- und Tanzfaszination freuen.