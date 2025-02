Giovanni Zarrella bittet Zuschauer auf die Bühne – dann passiert es: „Macht mich fertig sowas“

Diese Show stand ganz im Zeichen der Liebe: Am Samstagabend (15. Februar) wurde bei der „Giovanni Zarrella Show“ ganz nach dem Motto „All you need is love“ der Valentinstag nachgefeiert. Zwei Personen aus dem Publikum hatten an diesen Abend besonders Grund zum Feiern.

Andreas Gabalier, Marianne Rosenberg, Melissa Naschenweng und Roland Kaiser: Nur vier Promis von zahlreichen weiteren, die an diesem Abend die Schlagerfans bei der „Giovanni Zarrella Show“ sowohl vor der Mattscheibe als auch im Studio mit ihren Hits beglückten. Sogar eine „Kiss Cam“ kam zum Einsatz und sorgte für süße Momente. Was es genau damit auf sich hatte, liest du hier>>>

Giovanni Zarrella bekommt Heiratsantrag hautnah mit

Doch nicht nur die „Kiss Cam“ stellte das Publikum in den Fokus. Da waren auch noch zwei Männer, die für einen mehr als emotionalen Moment vor laufenden Kameras sorgten.

+++Giovanni Zarrella erhält kurz vor Show Hiobsbotschaft – doch am Ende bleibt kein Auge trocken+++

Wie die „Bild“ berichtet, kam es in der „Giovanni Zarrella Show“ zu einem romantischen Heiratsantrag! Auf der Bühne war die Kulisse eines italienischen Restaurants aufgebaut. Zur Verkostung bat Giovanni Zarrella schließlich zwei Herren aus dem Publikum auf die Bühne. Nur einer ahnte zu dem Zeitpunkt, was jetzt gleich passieren wird…

„Ich will immer für dich da sein“

Stefan und Pino unterhielten sich mit Giovanni und Star-Koch Nelson Müller. Zarrella berichtete von dem Kontakt zwischen ihm und Stefan bei Instagram. „Stefan hat gesagt: Hör zu, er ist die Liebe meines Lebens. Und ich würde ihm heute Abend gern was sagen.“

Und dann kam es, wie es kommen musste: Ein romantischer Heiratsantrag folgte! „Seitdem du für mich da bist, ist die Welt noch viel schöner. Ich will immer für dich da sein. Deshalb frage ich dich heute hier vor allen Leuten: Willst du mich heiraten?“ Pino sagte natürlich: „Ja“!

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Publikum tobt

Das Publikum jubelte. Auch der Show-Gastgeber selbst war völlig von der Rolle. „Das können wir nicht so oft machen. Das macht mich fertig sowas.“