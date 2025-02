„Giovanni Zarrella Show“: Plötzlich geht’s dem Publikum an den Kragen – DAMIT hätte niemand gerechnet

Am Samstagabend (15. Februar) ist es so weit und wahre Schlagerfans dürfen sich über die neueste Ausgabe der allseits beliebten „Giovanni Zarrella Show“ freuen. In Friedrichshafen am Bodensee stehen die größten Schlagerstars auf der Bühne und versorgen das Publikum vor Ort und die Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen mit bester Unterhaltung.

+++ „Giovanni Zarrella Show“: Notfall! Jetzt muss er IHN auf der Bühne ersetzen +++

Andreas Gabalier, Marianne Rosenberg, Melissa Naschenweng und Roland Kaiser sind nur einige der hochkarätigen Promis, die Giovanni Zarrella an diesem Abend begrüßt. Ganz nach dem Motto „All you need is love“ wird der Valentinstag nachgefeiert. Doch direkt zu Beginn der spektakulären Show steht plötzlich das Publikum im Vordergrund.

„Giovanni Zarrella Show“: Es geht um die Liebe

Mit einer atemberaubenden Performance eröffnet Giovanni Zarrella seine Show. Der Sänger gibt ein Medley aus verschiedenen Songs zum Besten und wird dabei von Tänzerinnen in roten Kleidern begleitet. Ein riesiges Feuerwerk schließt den beeindruckenden Auftritt ab. Als ersten Gast der „Giovanni Zarrella Show“ begrüßt der Sänger die Schlagerikone Roland Kaiser.

Der 72-Jährige gibt seinen Song „Gegen die Liebe kommt man nicht an“ zum Besten und bringt mit seiner emotionalen Performance garantiert das ein oder andere Herz zum Schmelzen. Im Anschluss an seinen Auftritt fragt Giovanni den Sänger, was Liebe für ihn bedeutet. Der Musiker zögert keine Sekunde und bekräftigt: „Für mich (bedeutet Liebe) den anderen nicht verändern zu wollen, ihm seine Freiheiten zu lassen und für ihn da zu sein, wenn er mich braucht.“ Auf diese weisen Worte antwortet Giovanni mit einem zustimmenden „Mamma Mia!“

+++ Neuer ZDF-Job für Giovanni Zarrella – Sender krempelt Showplan um +++

Doch dann wird es plötzlich auch für das Publikum der „Giovanni Zarrella Show“ ernst. Denn der Sänger hat sich für diese Show, die im Zeichen der Liebe steht, etwas ganz Besonderes überlegt. An diesem Abend wird es nämlich eine sogenannte „Kiss Cam“ geben. Die Kamera wird zwischen den Auftritten immer wieder auf Liebespaare im Publikum schwenken, die sich in diesem Moment vor den Augen der Zuschauer küssen müssen. Mit dieser Überraschung der besonderen Art hätte wohl niemand gerechnet!

Für die Zuschauer wird es ernst

Und direkt zu Beginn der „Giovanni Zarrella Show“ wird ein Paar ausgewählt, das perfekt gestylt auf ihren Plätzen sitzt. Die Liebenden lassen sich nicht zweimal bitten und küssen sich sofort. Giovanni eilt zu den beiden Zuschauern und fragt die Frau, ob sie etwas zum Valentinstag geschenkt bekommen hat. Die Dame zögert kurz und gesteht dann: „Ja, aber von jemand anderem!“ Ihr Partner, der neben ihr sitzt, ist sichtlich beschämt und lächelt verlegen.

Auch Giovanni Zarrella scheint von dieser Antwort überrascht zu sein, leitet jedoch humorvoll zur nächsten Performance über. Was die „Giovanni Zarrella Show“ an diesem Abend noch zu bieten hat, bleibt abzuwarten.