„Giovanni Zarrella Show“: Notfall! Jetzt muss er IHN auf der Bühne ersetzen

Am Samstag (15. Februar) ist es so weit und für Schlager-Fans flackert eines DER Fernsehhighlights des Jahres über die Bildschirme. Denn zur Primetime geht die große „Giovanni Zarrella Show“ in die nächste Runde! Hochkarätige Musiker geben ihre neuesten Songs zum Besten, während Giovanni Zarrella gekonnt durch die Sendung führt.

+++ Enthüllung vor „Giovanni Zarrella Show“ – jetzt ist es offiziell +++

In der Messe Friedrichshafen findet das große Show-Spektakel kurz nach dem Valentinstag statt. Fans des Musikevents dürfen sich auf Schlager-Größen wie Roland Kaiser, Howard Carpendale, Ross Antony und Andreas Gabalier freuen. Doch kurz vor dem großen Show-Abend steht fest: Ein beliebter Musiker muss kurzerhand absagen.

„Giovanni Zarrella Show“: Planänderung in letzter Minute

Fans der „Giovanni Zarrella Show“ hatten bereits vor Kurzem einen Grund zur Freude. Denn in diesem Jahr werden zwei Shows mehr ausgestrahlt, als im vergangenen Jahr. Doch nun wird die Freude der Zuschauer getrübt, denn ein beliebter Gast der aktuellen Ausgabe muss seinen Auftritt kurzerhand absagen. Wie die „Bild“-Zeitung erfahren hat, wird „Revolverheld“-Frontmann Johannes Strate am Samstagabend nicht auf der Bühne stehen können.

Demnach sei der Sänger erkrankt und kann die Reise nach Friedrichshafen nicht auf sich nehmen. Doch Giovanni Zarrella hat sofort eine Lösung parat! Der Musiker soll den Frontmann nämlich höchstpersönlich ersetzen und gemeinsam mit dessen Band auf der großen ZDF-Bühne stehen. Gespielt werden soll der bekannte Hit der Band namens „Ich lass für dich das Licht an“.

+++ Neuer ZDF-Job für Giovanni Zarrella – Sender krempelt Showplan um +++

Gemeinsam mit den Revolverheld-Musikern Kristoffer Hünecke, Niels Kristian Hansen und Jakob Sinn soll der Schlagerstar die Ohren der Zuschauer beglücken. Somit müssen die Fans der „Giovanni Zarrella Show“ keineswegs auf den beliebten Song der Band verzichten. „Ich lass für dich das Licht an“ ist eine romantische Liebeserklärung, die der Sänger so sicherlich auch seiner Liebsten Jana Ina Zarrella machen würde.

Trotz der garantiert zeitintensiven Proben und anderen beruflichen Verpflichtungen, denkt Giovanni Zarrella stets an seine Liebste. Zum Valentinstag (14. Februar) schenkte der Sänger seiner Jana Ina einen riesigen Strauß Rosen. Auch nach 19 Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern zeigt der Sänger gerne seine romantische Seite.

Auch die neueste Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ wird Schlagerfans garantiert begeistern. Welche Überraschungen der Entertainer für die Zuschauer bereithält, bleibt abzuwarten.