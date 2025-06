„Rock am Ring“: Headliner fehlte auf der Bühne – Band erklärt den Grund

90.000 Besucher, drei Tage Musik und eine Menge Matsch – „Rock am Ring“ 2025 ist zu Ende gegangen. Am Sonntag (9. Juni) traten die Fans die Heimreise an, hoffentlich mit trockenen Klamotten und ihren Zelten im Gepäck. Der Veranstalter zeigt sich zufrieden: Ein „grandioses Wochenende“ sei es gewesen, mit guter Stimmung und weitgehend friedlichem Verlauf, trotz Dauerregen.

Am Samstagabend standen „Slipknot“ als zweiter Headliner auf der Bühne, mit einem Auftritt, der besonders langjährige Fans nostalgisch werden ließ. Doch Fans merkten schnell: Einer fehlte.

„Rock am Ring“: Einer fehlt auf der Bühne

Los ging es mit den Auftritten bei „Rock am Ring“ am Freitagabend (7. Juni), nach einigem Rätselraten um den Festivalauftakt. Den Anfang machten schließlich „Electric Callboy“, gefolgt von „Roy Bianco & die Abbrunzati Boys“, die mit Italo-Schlager für ordentlich Stimmung sorgten.

Auch die großen Namen durften nicht fehlen, darunter „Slipknot“, die am Samstag den Nürburgring zum Beben brachten. Nur fiel aufmerksamen Fans sofort auf: Shawn Crahan, alias „Clown“, war nicht dabei. Frontmann Corey Taylor klärte direkt zu Beginn auf.

„Rock am Ring“: „Slipknot“ klärt auf

„Slipknot“-Mitglied „Clown“ konnte aus familiären Gründen nicht mit seinen Bandkollegen auf der Bühne stehen. Das Publikum reagierte mit Applaus auf die transparente Ankündigung, wie der „Volksfreund“ berichtete.

Statt großer Showelemente gab es bei „Slipknot“ dieses Jahr übrigens eine Anspielung auf alte Zeiten. Die Band kramte ihre früheren Outfits und Masken hervor, allen voran Corey Taylor mit seiner ikonischen Dreadlock-Maske – ein kleiner Throwback für alle, die seit den Anfängen dabei sind.

Die Abreise von einem der größten Festivals lief übrigens überwiegend reibungslauf. Einige Autos auf den Parkplätzen steckten im Schlamm fest und mussten von Traktoren rausgezogen werden. Und auch alle anderen brauchten ein bisschen Geduld: Auf den Straßen rund um das Festivalgelände staute es sich.

Die Anreise hingegen raubte vielen Besuchern auch wegen des Wetters die Nerven