Howard Carpendale bricht Konzert in Bremen ab – und erntet heftige Kritik

Er war einer der vielen prominenten Gäste, die am Samstagabend (8. Juli) bei der „Starnacht am Wörthersee“ auf der Bühne standen und ihre Lieder zum Besten gaben. Aber Howard Carpendale ist ein viel beschäftigter Mann und auch im Alter von 77 Jahren ohne Pause unterwegs.

Und so spielte er einen Tag später schon wieder ein Konzert in Bremen. Wobei das zum Unmut aller ein abruptes Ende nahm. Am Montag (10. Juli) meldet sich Howard Carpendale dann auf Instagram bei seinen Fans, doch von denen hagelt es vor allem Kritik.

Howard Carpendale muss Bremen-Konzert abbrechen

„Hi Freunde, so sah gestern in Bremen noch die Ruhe vor dem Sturm aus. Wir waren somit bestens vorbereitet und so ging es mit größter Motivation in ein weiteres Konzert unserer laufenden Open-Ar-Tournee. Umso größer wäre die Freude gewesen, wenn wir hätten durchziehen können, aber die Sicherheit vor Blitz und Donner ließ das nicht zu“, so die Worte des Sängers. Sein Auftritt fand aufgrund des heftigen Unwetters am Sonntagabend ein verfrühtes Ende.

Dazu veröffentlichte er ein Foto seiner Crew, die mit Kaltgetränk in Liegestühlen sitzend am aufblasbaren Pool verweilte. Ganz so begeistert, wie der Sänger in seinen Zeilen klingt, sind die Zuschauerinnen und Zuschauer aus Bremen aber nicht.

Fans sind nach Carpendale-Konzert in Bremen sauer

In den Kommentaren melden sich die Carpendale-Fans zu Wort und äußern scharfe Kritik. Hier einige der Nachrichten:

„Das Konzert hätte nach den schweren Unwetterwarnungen gar nicht erst begonnen werden dürfen. Stattdessen Ersatztermin. Dass genau 60 Minuten Standardprogramm gespielt wurden, bevor es zum Abbruch kam, damit Fans keinen Refund beantragen können, finde ich einfach nur zynisch.“

„Sind extra angereist und natürlich war es richtig, das Konzert abzubrechen!

Man hätte es vorher aber absagen, verschieben können. Oder jetzt eine Regelung finden. Der aktuelle Stand ist einfach nur frech.“

„Bei der Wetterprognose hätte man mit Sicherheit auch im Vorfeld schon eine Entscheidung treffen können und ich würde es nun mehr als fair finden, wenn man den Ticketpreis zur Hälfte aus Kulanz erstatten würde. 100 € pro Ticket sind kein Pappenstiel und für 1 Stunde viel Geld."

Den Kommentaren der Zuschauenden zufolge wurde das Konzert nach über einer Stunde Spielzeit abgebrochen. Hierfür hat der Veranstalter, die Seebühne Bremen, ein klares Regelwerk in Sachen Tickets.

Auf der Website lässt sich Folgendes nachlesen: „Muss eine Vorstellung nach 1 Stunde Spielzeit abgebrochen werden, gilt sie als gespielt. Für eine Vorstellung, die abgesagt oder vor 1 Stunde Spielzeit abgebrochen werden muss, wird eine Erstattung eingeleitet.“ Nur bei Veranstaltungen, die „innerhalb der ersten 60 Minuten abgebrochen werden müssen, findet eine Rückabwicklung statt.“