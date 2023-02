„Herz an Bord“-Star Wayne Carpendale: Seine Beziehung mit Annemarie musste geheim bleiben

Bei einer Kreuzfahrt die große Liebe finden, klingt nach einer weiteren Folge von „Das Traumschiff“, soll bei „Herz an Bord“ allerdings Wirklichkeit werden. In der Vox-Show gehen Singles als Reisende der „AIDA Cosma“ auf große Fahrt mit der Hoffnung, im besten Fall am Ende mit einer glücklichen Beziehung das Schiff zu verlassen.

Begleitet werden sie bei ihrer Reise von „Herz an Bord„-Moderator Wayne Carpendale. Der ist selbst seit 2013 mit seiner Frau Annemarie glücklich verheiratet und mit seinem Mitwirken bei „Nur die Liebe zählt“ oder „Sturm der Liebe“ ein echter Experte in Sachen Beziehung. Zumindest vermittelt er den Eindruck, als Amor bestens geeignet zu sein.

Jetzt erzählte der Vox-Moderator, dass es aber auch bei seiner augenscheinlichen Vorzeigebeziehung zu Beginn nicht ganz einfach gewesen sei und es eine große Hürde zu überwinden gab.

„Herz an Bord“-Star Wayne packt über Beziehung aus

Pünktlich zum Valentinstag zeigte sich Wayne Carpendale von seiner romantischen Seite und machte seiner Frau eine öffentliche Liebeserklärung. „16 Jahre voller Freundschaft und Sehnsucht! Ich liebe dich, mein ewiger Valentin! Und weiter und weiter und weiter“, schrieb er zu einem Video voller süßer Pärchenfotos auf Instagram.

Bevor die beiden allerdings in den Hafen der Ehe schippern konnten, datete Wayne zunächst eine andere Promi-Dame. Drei Jahre lang waren der Moderator und Sängerin Yvonne Catterfeld liiert. 2007 machten die beiden dann ihre Trennung öffentlich – der private Liebesbruch erfolgte allerdings früher. Jetzt kommt raus, in dieser Zeit bändelten Wanye und Annemarie bereits an.

Das noch nicht offiziell bekanntgegebene Liebes-Aus mit Catterfeld stellte das junge Glück von Wayne und Annemarie vor eine große Herausforderung. Gegenüber „Bild“ verrät der Moderator jetzt: „Wir waren damals sehr vorsichtig, weil ich mich gerade zwei Monate zuvor von meiner damaligen Freundin getrennt hatte.“ Der Plan, sich im Geheimen besser kennenzulernen, ging allerdings nur bedingt auf.

„Annemarie und ich wollten unsere Zweisamkeit erst mal allein erleben und genießen. Deswegen hatten wir dann kein Date im Restaurant, sondern sind gemeinsam ins Kino. Aber gleich nach dem ersten Kinobesuch rief am nächsten Tag die Bunte an.“ Der jungen Liebe konnte das aber offensichtlich keinen Abbruch tun.