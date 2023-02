„Herz an Bord“: Bittere Klatsche für Vox-Kandidat! So böse geht es nicht mal beim „Bachelor“ zu

Ganz nach dem Motto „Sex and the Sea“ schickt Vox in seiner neuen Datingshow „Herz an Bord“ vier Single-Ladies auf eine Kreuzfahrt, auf der sie ihre große Liebe finden sollen. Die Kandidatinnen Agnes, Olga, Bianca und Ulrike könnten nicht unterschiedlicher sein, ganz wie Carrie Bradshaw und ihre Mädels eben. Auf dem Schiff bekommen die Damen regelmäßig Besuch: Moderator Wayne Carpendale bringt ihnen täglich vier neue Herren mit. Am Ende jeder Folge müssen sich die Frauen zwischen jeweils zwei Männern entscheiden. Der eine darf sie weiterhin auf der AIDACosma begleiten, der andere muss das Schiff verlassen.

Ihre Mittelmeer-Kreuzfahrt beginnt in Barcelona. Kurz vor ihrem ersten Halt auf Mallorca erfahren die „Herz an Bord“-Kandidatinnen, mit wem sie das erste TV-Date verbringen. Als die 35-jährige Olga ihr Date Shary kennenlernt, ist schnell klar: Es knistert zwischen ihnen. Allerdings nicht aus den erhofften Gründen. Zwischen dem Versicherungsmakler und der Kunsthistorikerin herrscht eine angespannte Stimmung.

No-Go für Olga! „Herz an Bord“-Kandidatin erfährt von Sharys Sohn

Bianca und Olga werden mit ihren Teilnehmern zu einer Flamenco-Tanzstunde geschickt. Letztere scheint sich dabei jedoch sichtlich unwohl zu fühlen, was auch beim anschließenden Dinner nicht besser zu werden scheint. Nachdem Shary sie auf genau 35 Jahre geschätzt hat, glaubt Olga, dass ihr Gegenüber Ende 30 sei. „Ich werde in fünf Tagen 45“, löst Shary auf. Während er es als Kompliment auffasst, betont Olga noch einmal, dass er ihr leider kein Kompliment gemacht habe. „Wieso? Ich habe einfach gut geschätzt“, rechtfertigt sich der Bielefelder. Die Stimmung kippt.

Als Olga dann auch noch erfährt, dass Shary einen unehelichen Sohn hat, wird sie zickig. Sie behauptet, sie würde niemals eine Familie gründen, ohne vorher zu heiraten. Shary versucht das Thema zu wechseln, will mit ihr anstoßen und erhebt sein Weinglas: „Darauf trinken wir jetzt, Olga.“ Die Düsseldorferin schiebt sofort hinterher: „Olga Maria, bitte!“ Gegenüber dem „Herz an Bord“-Kamerateam erklärt der 44-Jährige später, dass er sich ein lockereres Date gewünscht hätte.

Olga würdigt Shary bei „Herz an Bord“-Entscheidung keines Blickes

Auf dem Kreuzfahrtschiff kommen die „Herz an Bord“-Kandidaten alle wieder zusammen. In einer ruhigen Minute sucht Shary das Gespräch mit Olga: „Irgendwie habe ich das Gefühl, dass eine gewisse Anspannung zwischen uns steht. Ist das so oder ist das nur eine Empfindung?“ Die gebürtige Polin erklärt ihm, dass sie eine Frau sei, die umgarnt werden will. „Mir hat der Charme gefehlt“, so die 35-Jährige. Im Einzelinterview enthüllt sie: „Ich habe mich unwohl gefühlt.“

Bei der Entscheidung am Ende der ersten „Herz an Bord“-Folge erhält Shary schließlich den entscheidenden Stich ins Herz. Olga entscheidet sich gegen ihn und für den Schweriner Kriminalpolizisten Marco, den sie erst nach Shary kennengelernt hat. Während sich die anderen Single-Ladies stets bei beiden Kandidaten verabschiedet und bedankt haben, lässt Olga den Versicherungsmakler aus Bielefeld eiskalt im Regen stehen. Sie hat nur noch Augen für Marco. Ganz schön fies! Schließlich sollte sie Shary den nötigen Respekt und Anstand beweisen und ihn zumindest höflich verabschieden, doch Olga würdigt ihn keines Blickes und verschwindet mit Marco. So rücksichtslos geht nicht einmal der RTL-„Bachelor“ mit seinen Damen um.

Shary selbst handhabt die Situation wie ein echter Gentleman. Etwas peinlich berührt ruft er den Turteltauben hinterher: „Alles Gute für euch. Tschüss.“ Im Einzelinterview beteuert der Vater eines dreijährigen Jungen sogar, dass er Marco und Olga viel Glück für ihre gemeinsame Zukunft wünsche. Überrascht ist er allerdings nicht von der Entscheidung: „War ja zu erwarten.“

„Herz an Bord“ läuft ab dem 14. Februar immer dienstags um 20.15 Uhr bei Vox – oder jederzeit online in der Mediathek von RTL+.