Netflix: Ist „Emily in Paris“ das neue „Sex and the City“? Lily Collins liefert den Beweis

Die einen lieben sie, die anderen können nur genervt die Augen verdrehen, sobald sie ihren Namen lesen: „Emily in Paris“ spaltet das Netflix-Publikum. Für manche ist es die perfekte Wohlfühlserie mit schönen Menschen in modischen Outfits vor einer traumhaften Kulisse. Kritiker bemängeln hingegen, dass die Serie vor Klischees strotzt und flache Charaktere abbildet. Ähnliche Vorwürfe haben sich auch schon die Macher von „Sex and the City“ anhören müssen.

Trotz aller Spot und Häme gelten sowohl „Emily in Paris“, als auch „Sex and the City“ als wahre Publikumslieblinge. Mausert sich die Netflix-Produktion also zum Nachfolger der Kultserie? Einige Parallelen sind zumindest nicht zu leugnen.

Netflix‘ „Emily in Paris“ wird von „Sex and the City“-Macher entwickelt

Im Fokus der beiden Serien stehen die ausgefallenen und überaus raffinierten Outfits, die die Protagonistinnen Emily und Carrie Bradshaw tragen. Selbst ihre Freunde, Kollegen sowie Bekannten treten stets top-gestylt auf, als wären sie gerade einem Trendblog entsprungen. Dieses Phänomen ist unter anderem auf die New Yorker Kostümbildnerin Patricia Field zurückzuführen. Sie hat Carrie zu einer Modeikone gemacht und ist für Staffel 1 und Staffel 2 auch hinter den Kulissen von „Emily in Paris“ tätig gewesen.

Doch Patricia Field ist längst nicht das einzige Mitglied aus der ehemaligen „SatC“-Crew. Fernsehregisseur Darren Star steckt als Produzent und Drehbuchautor hinter den beiden Serien, die Millionen Frauenherzen höherschlagen lassen. Da überrascht es kaum, dass Emily und Carrie die ein oder andere Parallele aufweisen. So vergeht keine Folge, ohne dass Carrie an ihrem Laptop sitzt, mit dem sie ihre berühmten Kolumnen verfasst. Emilys Sprachrohr als Marketingleiterin ist hingegen ihr Smartphone. Ohne das iPhone mit der Handyhülle in Kamera-Optik wäre die junge US-Amerikanerin völlig aufgeschmissen.

Während Carries wichtigstes Sprachrohr ihr Laptop ist, setzt Emily auf ihr Smartphone. Foto: Netflix, IMAGO / Allstar

Netflix-Star Lily Collins weiß, wieso „Emily in Paris“ so beliebt ist

Die permanenten Vergleiche zwischen den Serien sind selbstverständlich auch dem Cast nicht entgangen. Als „Emily“-Darstellerin Lily Collins darauf im „E! News“-Interview angesprochen wird, reagiert sie sichtlich gerührt: „Das ist etwas, das ich immer mit absoluter Liebe entgegennehmen werde. Ich liebe einfach Carrie Bradshaw. Ich liebe Sarah Jessica.“

Ganz fern liegt ihr der Vergleich aber nicht. Lily Collins versteht, was „Sex and the City“-Fans an der Netflix-Serie reizt: „Wir sind beide Mode-Shows und feiern die Städte, in denen sie gedreht werden – Paris und New York. Sie sind eigenständige Charaktere, die Mode und die Stadt.“

Nach dem riesigen Ansturm auf die neuen Folgen hat Netflix bereits bestätigt, dass es eine Staffel 4 von „Emily in Paris“ geben soll. Gerüchten zufolge ist sogar schon Staffel 5 in Planung. Ob es wie bei „Sex and the City“ auch noch zu Staffel 6, zwei Kinofilmen und einem Spin-off kommt, ist hingegen unklar. Emily ist jedenfalls auf dem besten Weg dahin.