Helene Fischer: Fans flippen aus, weil SIE in Berlin im Publikum steht

Helene Fischer ist zurück und das mit einem Feuerwerk! Die Sängerin ist 2023 auf großer Deutschland-Tour und spielt Konzerte satt für ihre Fans. Dabei kommt es immer wieder zu kleinen, unvergesslichen Momenten in den Veranstaltungsstätten, die bei ihrem Publikum für Begeisterung sorgen.

Als Helene Fischer in Bremen auftritt, bemerkt sie ein kleines Mädchen ohne Gehörschutz. Kurzerhand lässt sie die Kopfhörer ihrer Tochter nach vorne bringen, damit ihr kleiner Fan gefahrelos und gut geschützt das Konzert genießen kann. Wenig später tritt sie in Berlin in der Mercedes-Benz Arena in Berlin auf. Einige Jährchen älter, aber nicht weniger begeistert, sorgt hier ein prominenter Fan für Aufsehen.

Helene Fischer hat prominenten Fan

Wer hat gesagt, dass Prominente nicht auch Fan sein dürfen?, dachte sich wohl Vera Int-Veen und tanzte ausgelassen zu den Songs von Schlagerstar Helene Fischer. Damit outet sich die ehemalige „Schwiegertochter gesucht„-Moderatorin von RTL als große Schlagerliebhaberin und als absoluter Helene-Fan. Anders ließe sich ihre Position mitten in der grölenden Menge wohl kaum erklären.

Diesen besonderen Konzert-Abend hat Int-Veen in einem Video auf Instagram festgehalten und sorgt damit jetzt für Begeisterung bei ihren eigenen Fans, wie die Kommentare unter dem Beitrag zeigen:

„Wie klasse ihr beiden“

„Das sieht richtig gut aus“

„Cool! Und mittendrin“

Vera Int-Veen zeigt sich von Helene Fischer ganz begeistert

Das Konzert besuchte die RTL-Bekanntheit übrigens in Begleitung ihrer Frau Christiane, „Obi“, die dem Video nach zu urteilen genauso viel Spaß hatte. Bei dem Helene-Hit „Unser Tag“ geben die beiden alles und singen lauthals ins Handy.

Textsicher sind die beiden dabei allemal. Damit dürfte klar sein, wie Vera Int-Veen ihr TV freies Leben genießt. Konzertbesuchen und jeder Menge Helene Fischer. Ein Hobby, mit dem sie offensichtlich in guter Gesellschaft ist.