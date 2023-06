RTL-Star Lola Weippert bekommt Schock-Nachricht am Set – „Macht mich so traurig“

Normalerweise kennt man RTL-Moderatorin Lola Weippert als Gute-Laune-Bündel mit ganz viel Energie. Ob bei „Let’s Dance“, oder mit ihrer Moderatorin von „Temptation Island“, Weippert ist fest verankert im RTL-Programm. Dass aber auch die TV-Bekanntheit traurige Tage durchlebt, wird jetzt einmal mehr deutlich.

In ihrer Instagramstory meldet sie sich am Donnerstag (1. Juni) mit einer unerwartet ernsten Nachricht bei ihren Fans. Und das, obwohl sich der RTL-Star kurz davor noch turnend an einem Set zeigte.

RTL-Star Lola Weippert meldet sich mit trauriger Nachricht

„Das Shooting hat so viel Spaß gemacht und ich war so in meiner Energie“, erzählt die Moderatorin ihren Fans aus dem Auto heraus. Wie viel Spaß sie bei ihrer Arbeit hatte, zeigt eine andere Videosequenz. Hier stellt Weippert ihre Akrobatik-Künste unter Beweis.

Doch über den eigentlich positiven Set-Eindrücken liegt ein grauer Schleier, wie sie im Nachgang erzählt. „Dann habe ich plötzlich eine Nachricht bekommen, dass ein Bekannter von mir gestorben ist, ein Familienfreund. Und das macht mich so traurig.“

Lola Weippert appelliert an ihre Fans

Einfach alles abblasen wollte sie deswegen aber nicht und sagt: „Ich konnte das Shooting natürlich nicht abbrechen und ich wollte es auch nicht in die große Runde sagen. Ich weiß, die hätte da alle Verständnis für gehabt.“

Mehr News:

Im Nachgang mit ihren Fans auf Instagram teilen, möchte sie die traurige Nachricht aber dennoch. Sie appelliert an ihre Fans: „Unser Leben ist endlich. Bitte lebt es so intensiv wie möglich. Wartet nicht auf irgendwann.“

Dass sie selbst versucht, so gut wie möglich zu leben, machte Lola Weippert schon in der Vergangenheit deutlich. Zwischen ihren Jobs geht die Moderatorin gerne auf Reisen und scheut sich auch nicht dafür, die wenige freie Zeit auch mal ganz ohne Handy zu genießen und erst später ihren Fans davon zu erzählen, statt permanent auf Sendung zu sein.