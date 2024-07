Inka Bause: Emotionale Krise – „Tagelang traurig und ratlos“

Hierzulande kennt sie wohl jeder: Inka Bause ist seit Jahren das Gesicht und die Moderatorin der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“. Stets gut gelaunt und mit einem Lächeln im Gesicht versucht sie dort Singles zusammenzubringen.

Doch aktuell hat die RTL-Moderatorin nicht sonderlich viel zu lachen. In einem Interview spricht sie offen über eine ihrer größten Sorgen.

Inka Bause macht emotionales Statement

Die aktuelle Entwicklung in der deutschen Politik bereitet auch Inka Bause Kopfzerbrechen. Vor allem der Aufstieg der AfD in Ostdeutschland und die jüngsten Zahlen nach der letzten Europawahl waren ein Schock, wie sie in einem Interview mit „t-online“ deutlich macht.

„Ich war tagelang traurig, niedergeschlagen und ratlos. Es war leider keine Überraschung und abzusehen. Ich bin ja immer viel in Deutschland unterwegs – und das mit offenen Augen und immer interessiert am Gespräch mit den Menschen“, erklärt sie. Doch die Ergebnisse der letzten EU-Wahl sind nicht das Einzige, was sie bestürzt. Es sind vor allem manche Reaktionen darauf.

Inka Bause appelliert an Kollegen

Eigentlich wollte sich Inka Bause als Person des öffentlichen Lebens aus der politischen Diskussion raushalten. Doch die aktuelle Situation in Deutschland ändert diese Meinung, wie sie erzählt: „Ich bin Schlagersängerin und Moderatorin und Politik ist nicht meine Kompetenz – die Zeiten sind allerdings vorbei. Ich kann nicht mehr im Restaurant sitzen und mir rassistisches Geschwätz anhören oder dumme Witze über queere Menschen.“

Die Moderatorin wünscht sich, dass mehr Prominente in diesem Land auf die Barrikaden gehen und sich gegen die AfD positionieren, macht sie klar: „Die auffallend ruhige Haltung nach den Wahlen vieler Kolleginnen und Kollegen aus meinem Genre, Ausnahmen bestätigen die Regel, bestürzt mich.“