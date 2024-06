„Bauer sucht Frau“-Schock: Fans enttäuscht – „Habe es schon die ganze Zeit vermutet“

Wenige Tage ist es erst her, dass RTL die sechste Staffel von „Bauer sucht Frau International“ ausgestrahlt hat. Eine Staffel, die geprägt war von vielen Gefühlen und ganz großen Emotionen.

Ein Happy End gab es nach der Hofwoche aber nicht bei allen Bauern und ihren Frauen. Ein Paar verkündete jetzt traurige Nachrichten bei Instagram.

„Bauer sucht Frau“: Diese Paare sind bis heute zusammen

Die Kandidaten von „Bauer sucht Frau“ sind stets auf der Suche nach der großen Liebe. Oft war im wahren Leben noch nicht der richtige Partner dabei und so versuchen die Bauern ihr Glück in der Kuppelshow, die bereits seit Beginn von Inka Bause moderiert wird. Und ihre Chancen, im TV fündig zu werden, stehen gar nicht so schlecht.

Dass „Bauer sucht Frau“ tatsächlich der Startschuss für eine gemeinsame Zukunft sein kann, wird nämlich immer wieder deutlich. Viele Bauern, die ihre Herzensdame in der RTL-Show kennenlernten, sind bis heute glücklich liiert. So zum Beispiel Bauer Josef mit seiner Narumol, Bauer Uwe mit Iris oder Bauer André und Julia.

„Bauer sucht Frau“-Schock: Sie sind kein Paar mehr

Bei ihnen und ganz vielen weiteren Paaren scheint es einfach gepasst zu haben. Ein Umstand, der natürlich aber längst nicht auf alle „Bauer sucht Frau“-Teilnehmer zutrifft. Denn bei manchem Bauer und seiner Liebsten mag es längerfristig nicht passen – auch, wenn es zunächst vielleicht so aussah.

Ein Schicksal, das jetzt auch Bauer Fritz und seine Julia aus der sechsten Staffel von „Bauer sucht Frau International“ ereilte. Auf dem Instagram-Account der Kuppelshow heißt es dazu: „Aus und vorbei! Bei Bauer Fritz und Julia hat es nach der Hofwoche leider nicht für eine Beziehung gereicht.“ Zuvor hatte Julia auf ihrem eigenen Instagram-Account die Trennung verkündet und unterschiedliche Ansichten als Grund dafür genannt.

Die Fans der beiden sind traurig. Eine Frau schreibt: „Das ist aber sehr schade.“ Eine Meinung, die auch zahlreiche andere Personen teilen. Überrascht hat die Trennung aber offenbar nicht jeden: „Wie traurig, aber leider habe ich es schon die ganze Zeit vermutet…“, erklärt eine andere „Bauer sucht Frau“-Zuschauerin.