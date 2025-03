Ehemalige RTL-Moderatorin bestätigt traurigen Verdacht – „Unfassbar für mich“

Jetzt herrscht traurige Gewissheit! Zunächst berichtete die „Bild“ darüber und stützte sich auf erhaltene Informationen – nun bestätigt sie es selbst. Die ehemalige RTL-Moderatorin Jana Azizi (36) hat sich von ihrem Ehemann, dem Triathleten Johann Ackermann (41), getrennt. Und das nach nicht einmal zwei Jahren Ehe!

Die beiden gaben sich im Herbst 2023 das Jawort in einer traumhaften Zeremonie in Kroatien. Doch nun ist alles aus.

RTL: Es Liebe auf den ersten Blick – und dann das!

Für ihre große Liebe zog Jana Azizi alle Register. Sie ließ ihren Job bei RTL und ihre Heimat Deutschland hinter sich und wanderte mit Johann nach Mallorca aus. „Wir lieben diese Insel einfach, mit all ihren Facetten“, schwärmte sie noch im letzten Jahr. Doch die Liebe zu den Stränden und der Sonne reichte offenbar nicht aus, um die Beziehung zu retten.

Die Trennung kam für viele überraschend, am meisten jedoch für Noch-Ehemann Johann Ackermann. Der Spitzensportler ist fassungslos. „Unfassbar für mich“, ließ er gegenüber RTL verlauten. Seine Worte spiegeln die Schockstarre wider, in der er sich offenbar befindet. Was ist bloß vorgefallen?

Während Johann Ackermann öffentlich seine Bestürzung ausdrückt, hält sich Jana Azizi bedeckt. Ihr Management lässt lediglich verlauten, dass die Trennung bestätigt ist, gibt aber keinen weiteren Kommentar ab. Der Grund für das plötzliche Liebes-Aus? Ob die einstige RTL-Moderatorin jetzt wieder nach Deutschland zieht? Fragen über Fragen.