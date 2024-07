RTL: Katja Burkard hat sich getraut – neue Friese macht sprachlos

Ihr Name schlägt in der TV-Welt große Wellen und ist aus dem Fernsehen nicht mehr wegzudenken: Katja Burkard. Die charmante Moderatorin steht seit fast 30 Jahren vor der Kamera und weiß einfach, wie der Hase im Geschäft läuft. In Erinnerung blieben während ihrer Karriere jedoch nicht nur ihr charmantes und souveränes Auftreten im Rampenlicht, sondern auch ihre markante Lockenmähne. Doch jetzt nimmt der RTL-Star eine Typveränderung vor!

RTL-Star: Missgeschick führt zum Umstyling

Katja Burkard ist die bezaubernde Stimme aus dem Vormittagsprogramm und Moderatorin für RTL „Punkt 12“. Wenn sie auf Liveschaltung ist, erstrahlt ihre Lockenpracht vor den Bildschirmen. Von der alten Friese nimmt die 59-Jährige jetzt Abschied – nach all den Jahren muss ein neuer Look her. Doch das nicht ganz freiwillig!

Die Moderatorin ging nämlich mit nassen Haaren am Vortag schlafen. Wer selbst Besitzer einer Lockenpracht auf dem Kopf ist, weiß, dass diese Kombination gefährlich ausgehen kann. Kurzerhand musste deswegen das spontane Umstyling her. Das macht viele Fans allerdings sprachlos.

RTL-Star kaum wiederzuerkennen!

Huch, wen sehen wir denn da? Ja – es ist wirklich Katja Burkard mit neuer Frisur. Fans erkennen die Moderatorin allerdings kaum wieder! Denn tschüss voluminöse Locken und hallo glatte Haare! Den neuen Look teilt der RTL-Star gleich einmal auf Social Media. „Musste ich doch zweimal gucken“, traut ein User auf Instagram kaum seinen Augen. Während der TV-Profi selbst noch mit dem neuen Look hadert, kommt aus der Community viel Zuspruch.

„Du siehst super aus mit den Haaren, gleich viel jünger und frischer!“ oder „Also mal richtig den Daumen hoch für die neue Frisur. Das glatte Haar steht dir richtig gut“, sind nur einige der begeisterten Reaktionen. Und Burkard selbst? Die muss sich erst noch an die neue Mähne gewöhnen.

Während der RTL-Star die Maske seines Hair- und Make-up-Teams verlässt, kommen Zweifel zur neuen Friese auf. „Ich bin nicht so begeistert“, schreibt Katja zu dem Schnappschuss, der ihre neue Frisur zeigt. „Aber ist mal was anderes“, fügt sie mit einem Zwinkern hinzu.