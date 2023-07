Helene Fischer: Bitte lass DIESE Nachricht wahr werden!

Wie schön wäre es, wenn diese Nachricht wahr würde. Weihnachtstraditionen sind von Familie zu Familie unterschiedlich. Die einen essen Gans, die anderen machen Raclette, bei wiederum anderen kommen Bockwürstchen oder Forelle auf den Tisch. Doch bei einer Sache waren sich die meisten einig: Am ersten Weihnachtstag versammeln sich alle vor dem Fernseher und schauen die „Helene Fischer Show“.

Ja, die „Helene Fischer Show“ gehörte für viele zu Weihnachten wie „Der kleine Lord“, Plätzchen oder der Tannenbaum. Doch dann kam Corona. Die Pandemie machte die aufwendige Show, die die Schlagerkönigin stets Anfang Dezember mit etlichen Stars vorab aufgezeichnet hatte, zu einem riskanten Unterfangen. Das ZDF entschied sich, die Schlagershow ruhen zu lassen. Stattdessen zeigte man „Dalli Dalli – die Weihnachtsshow“.

Fans sehnen sich nach der „Helene Fischer Show“

Eine tolle Sendung, doch für viele Schlagerfans kein Ersatz für die Show mit Helene Fischer. Am Wochenende keimten dann neue Hoffnungen auf. So berichtete die „Bild“, dass eine Helene-Fischer-Show an Weihnachten 2023 nicht ausgeschlossen sei. Und auch Helene Fischer scheint Lust darauf zu haben, ihren Fans zu Weihnachten ein ganz besonderes Geschenk unter den Baum zu legen.

Bei ihrem Konzert in Oberhausen wurde die Sängerin laut dem Portal „Schlagerprofis.de“ auf die Show angesprochen. Ihre Antwort: „Ich habe große Hoffnung.“ Es wäre eine echte TV-Sensation. Schließlich schaffte es Helene immer wieder, echte Megastars in ihre Sendung zu locken.

Man denke nur an den grandiosen Auftritt mit Superstar Luis Fonsi, das Duett mit dem britischen Sänger James Blunt im Jahr 2017 oder das mitreißende „Castles“ mit Freya Ridings. Also Helene, lass bitte die Gerüchte wahr werden. Es wäre das schönste Weihnachtsgeschenk von allen! Und Traumquoten dürften dir sicher sein.