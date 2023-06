Helene Fischer: Jetzt reicht’s! Sie muss dem Wahnsinn ein Ende setzen

Eine gebrochene Rippe, ein verbrannter Hintern, eine stark blutende Platzwunde. Die bisherige Bilanz von Helene Fischers großer „Rausch“-Tournee ist erschreckend. Schien die Schlagerkönigin in all den Jahren zuvor von etlichen Schutzengeln umgeben, lassen sie die Beschützer in diesem Jahr im Stich. Doch warum tut sich die 38-Jährige das noch an?

Ja, Helenes Shows waren schon immer spektakulär. Über zwei Stunden fliegt die Schlagerkönigin durch die Hallen, zeigt irre Akrobatik, gibt alles für ihre Fans. Doch braucht es das wirklich?

Bei einer Pressekonferenz im September vergangenen Jahres sprach Helene Fischer auch über die Risiken, die sie bei dieser Tour wieder eingehen würde. Schließlich ist sie nun nicht mehr nur für sich verantwortlich. Sie trägt auch die Verantwortung für ihre kleine Tochter.

Helene Fischer muss dem Wahnsinn ein Ende bereiten

„Tatsächlich habe ich mir auch die Frage gestellt, wie das sein wird. Ein Teil von mir hat sich sehr verändert und ein großer Teil von mir hat sich gar nicht verändert. Ich bin nach wie vor sehr gewillt, Spektakuläres in der Luft zu erlernen und habe auch keine Ängste“, sagte Helene damals.

+++ Helene Fischer blutüberströmt: Hannover-Konzert abgebrochen +++

Heute wissen wir, sie hat es übertrieben. Fehler passieren immer. Unfälle auch. Doch das, was Helene da zeigt, schrammt nur knapp am Wahnsinn vorbei. Schon beim Konzert in Oberhausen ratterte es immer wieder im Kopf manches Besuchers: Was passiert, wenn sie jetzt nicht richtig zugreift, wenn der nächste Sprung nicht sitzt, wenn sie nur kurz vom Publikum abgelenkt wird?

Helene Fischer bei einer Akrobatik-Einlage. Foto: IMAGO/Bildagentur Monn

In Hannover geschah es dann. Helene konnte zwar die Hand ihres Tanzpartners fassen, verletzt sich jedoch am Trapez. Folge war eine blutige Wunde im Gesicht. Das Krankenhaus konnte Helene Fischer schnell verlassen, doch der Schreck bleibt. Und auch die Frage: Was kommt als nächstes? Was passiert, wenn Helene beim nächsten Fehler nicht nur auf das Trapez, sondern den harten Bühnenboden knallt? Soll ihre Karriere im Rollstuhl enden? Oder noch schlimmer?

Wie viele Warnschüsse braucht die Schlagerkönigin noch?

Damit muss Schluss sein. Wie viele Warnschüsse braucht die Schlagerkönigin noch? Ihre Fans würden auch kommen, wenn sie ihre Shows abspeckt. Die 38-Jährige hat eine so treue Fangemeinde, sie könnte sich mit einem Megafon auf den Marktplatz stellen und das ganze Dorf wäre da.

Liebe Helene, bitte bereite dem Wahnsinn ein Ende. Wir möchten schließlich auch in Zukunft noch mit dir feiern! Atemlos zwar, aber dafür in einem Stück!