Helene Fischer bei „Klein gegen Groß“: ARD-Zuschauer werden es bemerken – DIESES Detail überrascht

Helene Fischer ist seit ihrem Comeback Dauergast im deutschen TV. Hier begeistert sie nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrer neuen Rolle als werdende Mutter ihre Fans.

Gerade erst war sie bei Thomas Gottschalk auf der „Wetten, dass..?”-Couch zu sehen, da tritt sie schon in der ARD-Show „Klein gegen Groß” mit Moderator Kai Pflaume auf. Dabei zeigt Helene Fischer mit einem kleinen Detail, wie wandelbar sie ist.

Helene Fischer tritt bei ARD-Show „Klein gegen Groß” auf und überrascht

Seitdem die Baby-Bombe um Helene Fischer geplatzt ist, richten sich alle Blicke nur noch auf den Bauch der 37-Jährigen. Bei „Klein gegen Groß” muss die Sängerin beim „Helene Fischer Duell” aber trotz allem abliefern.

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden. Die Ex-Partner verstehen sich aber auch weiterhin gut

Helene Fischer ist mit Thomas Seitel liiert

Die Sängerin ist aktuell schwanger

Im Juli 2021 gab sie ihr großes Comeback bekannt und landete mit ihrem Song „Vamos a marte” gleich mal einen Mega-Hit

Einige Aufnahmen aus der Show zeigen jetzt schon vorab: Die Sängerin gibt wieder mal alles und legt gleich mal einen flotten Outfitwechsel hin.

Helene Fischer begeistert mit Outfitwechsel bei „Klein gegen Groß”

Es ist ein kleines Detail, das zeigt: Helene Fischer ist ein echter Profi mit Verwandlungsgeschick. Zunächst trägt sie einen rosa Zweiteiler, in dem ihr kleiner Babybauch übrigens schon deutlich zu erkennen ist.

Helene Fischer bringt die Bühne von „Klein gegen Groß” im rosa Einteiler zum Beben. Foto: NDR/ Thorsten Jander

Dann wird aus dem eleganten Teil schnell ein sexy Glitzer-Einteiler in schwarz.

Helene Fischer begeistert mit sexy schwarzem Einteiler bei „Klein gegen Groß”. Foto: NDR / Thorsten Jander

Wow, dieser Look kann sich sehen lassen. Damit will sie gleich mal ihre kleine Kontrahentin Giulia aus dem Rennen werfen. Die tritt nämlich gegen die Schlagersängerin an und will sie im Duell schlagen. Ob die Schülerin Helene Fischer schlagen kann, zeigt sich am Samstagabend um 20.15 Uhr im Ersten.

Hier sind auch noch einige andere Promis zu Gast. Die Zuschauer erwarten diese Stars:

Heino Ferch

Martina Hill

Maria Höfl-Riesch

Ramon Roselly

Gregor Schlierenzauer

Amar

Florian Wellbrock

Kurt Krömer

Und auch ein Überraschungsgast, der jetzt noch streng geheim gehalten wird, tritt in der Show auf.

Und auch ein Überraschungsgast, der jetzt noch streng geheim gehalten wird, tritt in der Show auf.