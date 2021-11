Helene Fischer ganz emotional – „pure Liebe“

Es ist ein besonderer Moment, den Fans von Helene Fischer zumindest auf dem Fernsehbildschirm mit der Schlagersängerin verbringen können: die Sat.1-Show „Helene Fischer - ein Abend im Rausch.“

In einer Mischung aus Konzert und Gespräch gewährt Helene Fischer Einblicke in ihr Innerstes und spricht mit Steven Gätjen offen über ihr Privatleben, ihre Karriere und besondere Momente.

Helene Fischer: „War mein persönlicher Rausch“

Lange war es still um die Schlagersängerin. Doch mit der Ankündigung und dem Release ihres neuen Albums kam auch der Hype zurück. Kein Wunder, die Fans haben schließlich sehnsüchtig auf neue Musik der Schlagersängerin gewartet – und wurden mit „Rausch“ belohnt.

Helene Fischer ist ganz gerührt. Foto: IMAGO / Future Image

Für Helene Fischer ist es ihr persönlichstes Album, wie sie Steven Gätjen verrät. „Ich möchte noch authentischer und ehrlicher sein“, sagt die 37-Jährige offen. Sie habe sich in den letzten zwei Jahren immer wieder die Frage gestellt, wo sie musikalisch hin will und wofür sie stehen möchte. Ihre Antwort kam dann in Form selbstgeschriebener Songs.

------------------------------

Das ist Sängerin Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Die Sängerin ist aktuell schwanger

Im Juli 2021 gab sie ihr großes Comeback bekannt und landete mit ihrem Song „Vamos a marte” gleich mal einen Mega-Hit

Im kommenden Jahr spielt Helene ein Konzert in München. Die Tickets sind heiß begehrt. Die Preise starteten bei 69,99 Euro

---------------------------------

„Als ich angefangen habe, selber zu schreiben, das war für mich mein persönlicher Rausch“, erzählt Helene Fischer. Ihre Hoffnung: Ihre Fans können sich mit ihr und ihrer Musik „connecten“.

Helene Fischer ganz emotional – „pure Liebe“

Die sind es schließlich auch, die Helene Fischer schon jahrelang treu begleiten. Die Schlagersängerin weiß, wie wichtig sie für sie sind und betont das auch immer wieder. Vor allem bei Konzerten spüre sie die besondere Verbindung zu ihren Fans. Jede Show, egal ob in einer Halle oder einem Stadion, sei für die 37-Jährige „wunderschön und faszinierend“. „Diese Energie, die in einem solchen Raum entstehen kann, auch in Stadien oder so, das ist ja pure Liebe“, schwärmt Helene Fischer.

-------------------------------

--------------------------------

Pure Liebe, die sie übrigens auch ihrem Freund Thomas Seitel gegenüber empfindet. In der Sat.1-Show hat sie zum ersten Mal auch Details über ihr gemeinsames Privatleben ausgeplaudert. Mehr dazu liest du hier >>> (abr)