Es sind schlimme Wochen für die Fans von Helene Fischer. Die Sängerin gönnt sich derzeit eine kleine Tour-Pause. Wohlverdient, möchte man sagen, schließlich lief die „Rausch“-Tournee bislang nicht nur positiv für die Schlagerkönigin.

Zunächst musste Helene Fischer wegen eines Rippenbruches die ersten Konzerte nach hinten schieben, dann verbrannte sich die 38-Jährige den Hintern und bei ihrem Konzert in Hannover knallte die Sängerin mit dem Gesicht auf die Trapezstange, zog sich eine blutige Platzwunde zu, musste den Auftritt gar abbrechen.

Helene Fischer veralbert einen Fan auf ihrem Konzert

Doch trotz aller Unfälle – die schönen beziehungsweise lustigen Momente der ersten Tour-Hälfte überwiegen. Wir erinnern uns nur an Brownie-Boy-Dirk, der bei Helenes Konzerten in Oberhausen gleich für mehrere Lacher sorgte. Und auch ein Gespräch zwischen der Sängerin und einem Fan beim Auftritt in Mannheim, das derzeit durch Instagram geistert, sorgt für Lacher bei Fans und Konzertbesuchern.

„Ich liebe dich“, schrie ihr ein Fan quer durch die Halle entgegen. Das konnte Helene Fischer so nicht stehen lassen. „Ich lieb dich auch“, brüllte sie zurück. Und veralberte ihren treuen Fan gleich noch ein bisschen.

„Man, das muss wirklich große Liebe sein. Wer weiß, ob er mit seiner Frau auch so umgeht, naja. Aber gut, wahre Liebe. Schön“, scherzte die 38-Jährige und leitete dann zu ihrem nächsten Song über.

Gibt es wieder eine „Helene Fischer Show“?

Bei den Fans kam die spontane Aktion jedenfalls extrem gut an. „Wie sie immer in das Mikro schreit. Ich liebe sie so sehr. Haha“, scherzt eine Instagram-Nutzerin. Und eine andere ergänzt: „Sie ist so einmalig.“ Einmalig dürften dann auch die kommenden Konzerte werden. Am 25. August geht es in Köln weiter.

Mehr Nachrichten:

Einmalig wäre es wohl auch, wenn zu Weihnachten endlich wieder eine neue Ausgabe der „Helene Fischer Show“ auf die Fans im ZDF warten würde. Vom ZDF heißt es dazu bislang nur: „Derzeit ist es noch zu früh für einen Planungsstand, wir kommunizieren zu gegebener Zeit.“ Ausgeschlossen scheint es also nicht. Warum eine neue Ausgabe so wichtig wäre, liest du hier.