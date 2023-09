Helene Fischer umarmt Anhängerin: Kurz darauf bricht sie in Tränen aus

Helene Fischer ist ein Phänomen. Während die meisten Künstler ein oder zwei Konzerte in einer Stadt spielen und dann auf ihren Tourneen weiterziehen, lässt es Helene Fischer gleich fünf oder sechsmal krachen. In Köln spielte die Schlagerkönigin zuletzt gar sieben Konzerte.

Ein unfassbares Pensum. Schließlich ist Helene Fischer auch niemand, der sich einfach nur auf die Bühne stellt und ein Liedchen nach dem anderen trällert. Die 39-Jährige turnt über die Bühne, liefert spektakuläre Stunts, zeigt Akrobatiknummer von enormer Qualität.

Helene Fischer bringt ihren Fan zum Weinen

Doch Helene Fischer nimmt sich während ihrer Konzerte auch immer wieder Zeit für ihre Fans. Auch wenn das über kurz oder lang in hemmungslosen Tränenausbrüchen endet. So wie bei einer jungen Frau, die bei Helenes Konzert in Köln das Glück hatte, der Schlagerkönigin ganz nahezukommen.

So spielte Helene gerade auf der zweiten, etwas kleineren Bühne mitten in der Arena, als sie ein Plakat zu Gesicht bekam. „Ihr Lieben, und hier habe ich auch gelesen: Ich will eine Umarmung. (…) Okay, alles von mir will eine Umarmung. Pass auf, damit wir uns nicht alles brechen …“, wollte Helene Fischer gerade ein Stück gen Publikum rücken, als die junge Dame, die sich eben jene Umarmung gewünscht hatte, flink wie ein Reh auf den Lautsprecher hüpfte.

Helene Fischer ist ihren Fans ganz nah

Davon schien selbst die gelenkige Schlagerkönigin überrascht, nahm ihren Fan dann aber herzlich in die Arme. Ein scheinbar unglaubliches Gefühl für die junge Frau, die noch in den starken Armen von Helene Fischer in Tränen ausbrach.

Ein weiteres Video zeigt Helenes Fan dann noch in den Armen ihrer Freundin. Sie weint hemmungslos, scheint von der Situation komplett überfordert. Ach, was so eine Umarmung von Helene Fischer doch alles auslösen kann.

Mehr Nachrichten:

Ab morgen ist die Schlagerkönigin übrigens in Wien zu sehen. Vom fünften bis zum 10. September spielt Helene in der Wiener Stadthalle. Es gibt noch Tickets.