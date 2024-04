ARD: Hast du sie erkannt? Diese Stars waren bereits beim „Tatort“

1970 flimmerte der erste „Tatort“ über die Fernsehbildschirme. Seitdem kultivierte sich der Sonntagabend-Streifen zu einem echten Klassiker in der Primetime. Neben den Stamm-Schauspielern haben auch schon einige Prominente ihren Weg in die beliebte Krimiserie gefunden – manche davon haben sich richtig gut versteckt!

„Tatort“-Schauspieler erhielten Unterstützung

Die Ermittlerteams des „Tatorts“ haben über die Jahre hinweg unzählige Fälle mit Bravour gelöst, andere erwiesen sich als knifflige Herausforderungen. Besonders spannend waren die Episoden, in denen bekannte Stars in unerwarteten Rollen auftauchten. Die Münchener „tz“ hat nun die besten Gast-Auftritte der vergangenen Jahrzehnte zusammengefasst.

++ „Tatort“-Star im BVB-Stadion gesichtet: Sein Gesicht spricht Bände ++

Von Schlager-Ikonen über Komiker bis hin zu Fußballern – die Bandbreite der Promi-Gäste im „Tatort“ war beeindruckend. Während einige in ihren zugeschriebenen ARD-Rollen eine Ähnlichkeit zu dem „echten“ Leben der Stars aufwiesen, verwandelten sich andere Gäste in völlig neue Charaktere.

„Tatort“: Diese Stars holte sich der Krimi ins Boot

2016 überraschte Schlagerkönigin Helene Fischer die Zuschauer als Auftragskillerin im „Tatort“. In der Folge „Der große Schmerz“ stand sie an der Seite von Til Schweiger vor der Kamera. Bei ihrem ARD-Gastauftritt trat die Sängerin in dunkler Perücke mit Pony auf, allein ihr markantes Gesicht entlarvte die „Atemlos“-Interpretin.

Andere Stars konnten mit ihrem Look weniger Undercover bleiben. Udo Lindenberg war im Jahr 2021 in der Episode „Alles kommt zurück“ gemeinsam mit Maria Furtwängler zu sehen. In der in Hamburg gedrehten Folge durfte der Kult-Sänger sein eigenes Ich spielen.

Auch Bayern-Star Kimmich dabei

Doch der „Tatort“ holte sich nicht nur Unterstützung aus dem musikalischen Bereich. Auch Fußballstar Joshua Kimmich vom FC Bayern München begeisterte 2023 die Zuschauer mit einem Auftritt im ARD-Krimi – dieses Mal als Fitnesstrainer.

Es ist erstaunlich, welche großen deutschen Persönlichkeiten bereits neben den erfahrenen Kommissaren vor der Kamera gestanden haben. Der „Tatort“ bleibt einfach ein Magnet für erstklassige Unterhaltung und Überraschungen!