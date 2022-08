Helene Fischer in München: Veranstalter warnt – „Erhebliche Wartezeiten“

Am Samstag ist es endlich so weit. Das Konzert des Jahres. Helene Fischer tritt vor über 100.000 Menschen in München auf. Ein Konzert, auf das sich die Fans schon seit Monaten freuen.

Aber auch ein Konzert, dass die Fans vor einige Herausforderungen stellen wird. Nicht nur, dass sich die Anhängerinnen und Anhänger von Helene Fischer auf unterschiedlichste Wetterlagen einstellen müssen – die Vorhersagen schwanken von 20 Grad und Sonne bis hin zu Regenschauern und Wind. Nein, auch die Wartezeiten könnten erheblich werden.

Helene Fischer: Veranstalter warnt vor langen Wartezeiten

Verständlich, wenn so viele Menschen zu einem Fleckchen Erde pilgern. Darum bittet der Veranstalter, die „Leutgeb Entertainment Group“ schon jetzt darum, möglichst zeitig zur Veranstaltungsfläche an der Messe München zu reisen.

-------------

Helene Fischer: 2023 auf „Rausch“-Tour

21. - 23, März in Bremen

25. März bis 2. April in Köln

11. - 16. April in Hamburg

18. - 23. April in Dortmund

25. - 30. April in Leipzig

2. - 7. Mai in Stuttgart

23. - 28. Mai in Oberhausen

30. Mai - 4. Juni in Berlin

6. - 11. Juni in Mannheim

13. - 18. Juni in Hannover

5. - 10. September in Wien

19. - 24. September in Zürich

26. September - 1. Oktober in München

3. - 8. Oktober in Frankfurt

-----------------

„Wir bitten um frühzeitige Anreise, das Erlebnisgelände/Gastronomie öffnet bereits um 12 Uhr! Bei später Anreise kann es zu erheblichen Wartezeiten kommen“, so die „Leutgeb Entertainment Group“ bei Instagram.

Und damit nicht genug. So scheint das Mega-Konzert von Helene bald ausverkauft zu sein. Am Wochenende schrieb die „Leutgeb Entertainment Group“: „Liebe HELENE FISCHER Fans, sichert euch rasch die letzten Tickets für die Megashow am Samstag in München! Das Konzert wird in wenigen Tagen AUSVERKAUFT sein.“

So gibt es derzeit nur noch Tickets für „Stehplatz - Diamond Circle inklusive Early Entry“. Kostenpunkt 200,49 Euro.

------------

------------

Was war denn da los? Die Helene-Fischer-Fans können es kaum glauben.