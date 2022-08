DSDS: RTL lüftet Jury-Geheimnis – kehren SIE auch zurück?

DAS wäre die zweite „DSDS“-Sensation nach dem Comeback von dem Poptitan Dieter Bohlen. Angeblich soll ein ehemaliger „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner den Platz neben dem Poptitan in der Jury einnehmen.

Und es ist niemand geringerer, als „DSDS“-Legende und Bohlen-Buddy Pietro Lombardi. Das zumindest will die „Bild“ erfahren haben.

„DSDS“: Holt RTL auch Pietro Lombardi zurück?

Demnach habe sich Dieter Bohlen ein Mitspracherecht bei der Besetzung seiner Jury gewünscht und bereits da sei Pietro Lombardi sein absoluter Favorit gewesen.

--------------------------------

Drei Fakten über DSDS:

Die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) wird seit 2002 von dem Kölner Sender RTL produziert

2022 präsentierte RTL die Show mit einer ganz neuen Jury bestehend aus: Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen

Zu den bekanntesten Gewinnern gehören Pietro Lombardi, Beatrice Egli und Alexander Klaws

----------------------------------

Ein nachvollziehbarer Wunsch, schließlich bringt der 30-Jährige alles mit, was von einem DSDS“-Juror erwartet wird. Pietro ist unterhaltsam, meinungsstark und kennt die Show. Und auch für den ausstehenden dritten Stuhl haben RTL und Bohlen laut „Bild“ schon eine Favoritin ins Auge gefasst.

Dieter Bohlen soll deutlich mehr Macht bei „DSDS“ bekommen. Foto: IMAGO / Panama Pictures

„DSDS“: Neben Dieter Bohlen und Pietro Lombardi ist auch SIE im Gespräch

Dabei soll es sich angeblich um Rapperin Shirin David handeln. Anders als Pietro Lombardi habe sie aber noch nicht fest zugesagt, berichtet die Zeitung weiter.

Man darf also gespannt sein, wann RTL Nägel mit Köpfen macht und die Jury-Besetzung final verkündet. Für die Fans jedenfalls dürfte mit Pietro Lombardi ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. So wurde kein Name auf Social-Media häufiger als Traumkandidat genannt, als der des Siegers von 2011.

-----------

-----------

Zoff gab es zuletzt wegen der Rückholaktion von Dieter Bohlen. Was hatten die „DSDS“-Fans zu meckern?