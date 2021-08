Helene Fischer: Wunderbare Nachrichten – DAS gab es noch nie

Es ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, ein Nebensatz, doch für Schlagerstar Helene Fischer bedeutet es einen unglaublich riesigen Schritt.

Zusammen mit dem puerto-ricanischen Sänger Luis Fonsi brachte Helene Fischer Anfang des Monats nach einer gefühlten Ewigkeit endlich wieder einen Song raus.

Helene Fischer macht es offiziell: DAS darf jetzt jeder wissen

Ein gewagtes Experiment, schließlich klingt 'Vamos a Marte', so der Titel von Helenes neuem Lied, ganz anders, als man es eigentlich von der 37-Jährigen gewohnt ist. Latin-Pop trifft deutschen Schlager. Ein Experiment, das perfekt gelingen sollte.

----------------

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos durch die Nacht“ und „Achterbahn“

Im Juli 2021 gab sie ihr großes Comeback bekannt

----------------------

So stürmten Helene und Luis die Charts. Bei YouTube hat der Song bislang (Stand: 24. August) 3,7 Millionen Abrufe verzeichnen können. In den deutschen Single-Charts liegt der Song auch nach drei Wochen noch immer in den Top 10.

Helene Fischer: Riesiger Erfolg für die Schlagerkönigin

Doch das ist nicht alles. Denn nun hat 'Vamos a Marte' für ein absolutes Novum gesorgt. Der Song ist in die 'Billboard Global 200' eingestiegen, wie das US-Magazin 'Billboard' vermeldet.

Der deutsch-spanische Song sei der erste seiner Art, der es in die US-Billboard-Charts geschafft hat. Bislang dominierten eher Duette mit Englischen oder französischem Anteil. Zwar schafften es Helene und Luis Fonsi nur auf Platz 165. Doch das muss ja nicht das Ende der Fahnenstange sein.

Wie anders sich die neue Helene anhört, erfährst du hier.

----------------------------------------

