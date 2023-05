Heidi Klum: Nach heftigen Beleidigungen gegen sie und Tochter Leni – Model-Mama zieht Konsequenzen

Bis zu ihrem 16. Lebensjahr war von Leni Klum weder auf Social Media noch in den Medien etwas zu sehen. Niemand wusste genau, wie der älteste Sprössling von Heidi Klum überhaupt aussieht. Inzwischen kennt ihr Gesicht die ganze Welt, denn Leni Klum ist dabei in die großen Fußstapfen ihrer berühmten Modelmama zu treten.

Jetzt posierte das Mama-Tochter-Duo für eine neue Werbekampagne sogar zusammen – und zwar in Dessous. Stolz präsentierte Heidi Klum die Ergebnisse auf Instagram. Doch die Reaktion ihrer Follower auf die sexy Schnappschüsse überraschte die „GNTM“-Chefjurorin wohl, sodass sie einschreiten musste.

Heidi Klum reagiert auf fiese Kommentare

Kurz vor ihrem 19. Geburtstag zeigt Leni Klum, dass vom Teenager zur erwachsenen Frau gereift ist. In weißem Spitzen-BH mit passendem Slip und einem Seidenhemd um die Schultern posiert das junge Model Hand in Hand neben ihrer Mutter. Zusammen präsentieren sie auf zahlreichen Plakaten die neue Unterwäsche-Linie von „Intimissimi“.

Doch plötzlich hagelt es unter dem Instagram-Beitrag von Heidi Klum zum Teil unangebrachte Kommentare. „Irgendwie eklig“ oder „Einfach nur billig, billig, billig“, zitiert die „Bild“. Ein anderer User ging sogar noch weiter: „Ich wäre nicht stolz darauf, meine Tochter auf diese Weise zu zeigen. Ich würde mich schämen und traurig fühlen.“

Inzwischen hat Heidi Klum die Kommentar-Funktion für den Beitrag ausgeschaltet. In ihrer langen Karriere musste die 49-Jährige viel Kritik einstecken und lächelte das meiste einfach weg. Doch als Löwenmama will sie an dieser Stelle vielleicht auch ihre Tochter schützen, die noch am Anfang ihrer Laufbahn steht.

Ähnlich wie auch die angehenden Models von „GNTM“ auf Prosieben. Auch da sorgte Heidi Klum beim Shooting für Wirbel bei den Zuschauern (hier mehr dazu).