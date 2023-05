GNTM-Zuschauer sind bei diesen Szenen fassungslos! „What the fuck“

GNTM 2023 nähert sich in großen Schritten dem Finale. Die Gruppe der Kandidatinnen schrumpft und der Konkurrenzkampf wird größer – immerhin kann am Ende nur eine „Germany’s next Topmodel“ werden. Um sich diesen Titel zu verdienen, heißt es aber zunächst sich weiterhin diversen Herausforderungen zu stellen, um es eine Runde weiter zu schaffen. Denn die Frage „Wer ist raus?“ will wohl keine mit ihrem Namen beantwortet wissen.

Das bedeutet aber auch, sich gefühlvoll an nackte Männer zu schmiegen, die eigene Höhenangst zu überwinden, oder wie in der Folge von Donnerstag (4. Mai) in eine andere Rolle zu schlüpfen. Während GNTM-Chefin Heidi Klum allerdings frohlockt, sind die Zuschauer der Show fassungslos.

GNTM: Plötzlich taucht ER am Set auf

Überraschung am Set! Thomas Hayo, der selbst einmal als Juror bei GNTM mitmischte, mittlerweile aber vor allem als Heidis langjähriger Freund mit Erfahrung im Business auftreten darf, ist beim Fotoshooting mit dabei. Er eröffnet den Kandidatinnen auch gleich mal ihre Aufgabe.

Die Modelanwärterinnen sollen als ehemalige Musik-Stars unterschiedlicher Jahrzehnte auftreten und das buchstäblich – neue Frisur und Gesangseinlage inklusive. Und so wird aus einer Frauengruppe spontan ein „Beatles“-Trio mit Pilzkopf-Frisur und schwarzem Anzug. Ein anderes wird mit Jeansweste und hochtoupierten Haaren zur britischen Rockband „The Clash“.

Zuschauer sind fassungslos

Bevor die Frauen ihre Alter Egos dem Fotografen präsentieren können, testet Heidi nochmal schnell das Equipment und verwechselt gleich mal Geige und Bass miteinander. Während die Zuschauer auf Twitter hier schon den Kopf schütteln, zeigen sie sich dennoch versöhnlich. Allerdings nicht, wenn es um das Shooting als solches geht.

Damit können viele nämlich so gar nichts anfangen. Hier einige der Nachrichten dazu auf Twitter:

„Sorry, aber was ist das bitte für ein komisches Shooting“

„Habe gerade erst eingeschaltet, what the fuck is going on“

„Das sieht nach allem aus, aber nicht nach den Beatles“

„Das kann man doch nicht ernst nehmen“

Immerhin erfahren die Zuschauer so, dass man als Model nicht auch automatisch singen können muss.

ProSieben zeigt GNTM donnerstags ab 20.15 Uhr im TV und online im Livestream bei Joyn.