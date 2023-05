GNTM-Kandidatin packt aus – DAMIT hat kein Zuschauer gerechnet: „Im Leben nicht“

Am Donnerstag (4. April) kämpften zwölf verbliebene Models um den Titel „Germanys next Topmodel“. Doch in dieser Folge waren nicht die Challenges das Highlight, sondern die berührende Lebensgeschichte einer Kandidatin.

GNTM-Model Mirella lüftete ein Geheimnis, das sie über zwölf Folgen vor den Zuschauern, ihre Kontrahentinnen und auch Model-Mama Heidi Klum geheim hielt. Doch nun war der Moment gekommen, an dem alle ihre bewegende Geschichte hören sollten.

GNTM-Kandidatin sorgt für große Überraschung

In dieser Folge schlüpften die Modelanwärterinnen in die Rolle von Rockstars. In Gruppen eingeteilt ging es zum Fotoshooting, bei dem es auf Selbstbewusstsein und Ausstrahlung ankam. Bevor es vor die Fotokamera ging, zeigte Mirella den anderen Kandidatinnen, dass sie durchaus auch ein Talent zum Singen hat. Als sie jedoch auf der „Bühne“ performen soll, ist sie zurückhaltend und eingeschüchtert. Im Hintergrund läuft der Song „We are family“ von Sister Sledge, der große Erinnerungen wachrüttelt.

Plötzlich verrät die 21-Jährige völlig überraschend den Grund dafür: „Es ist so, dass ich als Junge geboren wurde. Dann kam es zu dem Punkt, an dem ich mich dazu entscheiden musste, ob ich entweder als unglücklicher Junge mein Leben bestreite oder als glückliches Mädchen.“ Mit 15 Jahren begann ihre Transition, die nicht von der kompletten Familie direkt gutgeheißen wurde: „Meinem Vater selbst fiel es am Anfang sehr schwer, damit umzugehen. Ich bin auch bis heute, glaube ich, als sein Sohn in seinem Umfeld bekannt.“

Auch die Zuschauer zeigten sich auf Twitter hinsichtlich dieser Enthüllung sichtlich überrascht. Hier ein paar Reaktionen:

„Mirella ist Trans? Nicht in hundert Jahren hätte ich das kommen sehen“

„Bin ich der Einzige, der das von Mirella nicht wusste?“

„Da wäre ich auch im Leben nicht drauf gekommen.“

„Mirella wurde nicht als Frau geboren? Hätte ich niemals gedacht, aber das ist wahrscheinlich das größte Kompliment.“

DIESER Moment veränderte alles

Mit ihrer Leistung konnte Mirella jedoch beim Fotoshooting nicht überzeugen. Dennoch wirkte sie nun wesentlich gelassener, als ob ein Knoten bei ihr geplatzt sei. Immer wieder kritisierte Chefjurorin Heidi Klum die schüchterne Art von Mirella. Beim darauffolgenden Casting für ein neues Popcorn der Marke Emmi ließ sie komplett alle Hemmungen fallen und erzählte, wie es genau zu ihrer Geschlechtsumwandlung kam.

Noch mehr News:

„Ich bin damals mit meiner besten Freundin shoppen gegangen, und da ist mir so ein Glitzerpailletten-bestickter Pulli im Auge geblieben. Ich hätte mich aber nie getraut, den mitzunehmen, weil das so eine ganz große Veränderung eingeläutet hätte.“ Die Entscheidung für den Pulli, sei auch eine Entscheidung für ihre private Freiheit gewesen. Für den Job reichte es zwar leider nicht, den ergatterte Selma.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch beim Catwalk zählte Mirella wieder zu den Besten und konnte sich so das Ticket für die nächste Runde sichern. Unter Tränen Von GNTM verabschieden, musste sich dagegen leider Nachrückerin Maike.

ProSieben zeigt GNTM donnerstags ab 20.15 Uhr im TV und online im Livestream bei Joyn.