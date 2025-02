Heidi Klum: Kurz nach „GNTM“ gibt es keine Zweifel mehr

Auch in diesem Jahr sucht Heidi Klum nach den begabtesten Nachwuchsmodels des Landes. Seit dem 13. Februar flackert die neue Staffel von „GNTM“ über die Bildschirme und versammelt ganze Freundesgruppen vor den Fernsehern.

Und in diesem Jahr hat sich das Topmodel etwas ganz Besonderes überlegt! Die Zuschauer haben einen doppelten Grund zur Freude, denn die Hit-Show wird an zwei Tagen in der Woche ausgestrahlt. Doch am Morgen nach der neuesten Folge gibt es nun keine Zweifel mehr.

Heidi Klum kann endlich aufatmen

Mittwochs und donnerstags kommen Fans von „GNTM“ in diesem Jahr voll und ganz auf ihre Kosten. Denn am Mittwoch begibt sich Heidi Klum auf die Suche nach dem männlichen Sieger der Show, am Donnerstag sind dann die Frauen dran. Auch auf prominente Unterstützung kann sich die Model-Mama in diesem Jahr verlassen.

Denn an ihrer Seite werden unter anderem ihre Tochter Leni Klum, die Kaulitz-Brüder, Naomi Campbell, Eva Herzigová und Adriana Lima Platz nehmen. Am Donnerstag (20. Februar) zeigte ProSieben die dritte Folge der aktuellen Staffel. Und wie das Medienmagazin „DWDL“ berichtet, hat das Supermodel nun einen Grund zur Freude.

Nachdem die Einschaltquoten der Mittwochsausgabe nicht ganz so blendend aussahen, darf sich Heidi Klum nun über gewohnt gute Zahlen am Freitagmorgen (21. Februar) freuen. Denn in der begehrten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ist die Primetime-Show an diesem Abend Spitzenreiter. Der Marktanteil von 17.1 Prozent kann sich durchaus sehen lassen, 770.000 Menschen schalteten ein.

Beim Gesamtpublikum punkteten hingegen eher die öffentlich-rechtlichen Sender. Der ARD-Film „Die Bestatterin – Tote leben länger“ verzeichnet hier einen Marktanteil von 22.1 Prozent, die ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ überzeugt immerhin mit 20.8 Prozent.

Auch in den kommenden Wochen wird „GNTM“ die Zuschauer sicherlich in seinen Bann ziehen. Heidi Klum wird sich garantiert über die guten Einschaltquoten freuen.