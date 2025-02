GNTM: Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Alles so langweilig“

Für die weiblichen Models wird es langsam, aber sicher ernst. Am Donnerstagabend (20. Februar) laufen die besten 49 Models ihre erste große Fashionshow bei GNTM. Dabei tragen sie teure Kleider von Designerin Lessja Verlingieri, die es in Szene zu setzen gilt.

Zu Beginn der Folge bereiten sich die Kandidatinnen hinter den Kulissen auf die anstehende Show vor. Dabei werden nochmal einige der Nachwuchsmodels vorgestellt, was allerdings nicht sonderlich gut bei den GNTM-Zuschauern vor den Bildschirmen ankommt.

GNTM: Erste große Aufgabe für Kandidatinnen

Die Anspannung bei den 49 Kandidatinnen ist von Anfang an riesig. Schließlich werden nach der dritten Folge nur 25 Models übrig bleiben. Außerdem müssen sie gut auf die Designerkleider achten, die einen Wert von bis zu 150.000 Euro haben. Grund genug für einige der „Meeedchen“ sich doppelt ins Zeug zu legen.

Was sofort auffällt: Viele der Kandidatinnen haben jede Menge Selbstbewusstsein. Viele schwärmen von ihrer eigenen Persönlichkeit und ihrem Aussehen und sind sich sicher, dass sie weit kommen werden. Aussagen, die bei manchen Zuschauern für Frust sorgen.

GNTM-Zuschauer mit deutlicher Meinung

Auf X diskutieren die ProSieben-Zuschauer, was das Zeug hält:

„Folge drei und es ist einfach alles so langweilig bis jetzt.“

„Warum alle so arrogant? Eine sagt ja ‚Ich kriege die meisten Jobs‘, die andere ja ‚ich werde gewinnen‘ etc.“

„Müssen wir jetzt 49x hören, warum die sich selbst so geil finden?“

„Können die bitte aufhören alle Models zehnmal vorzustellen? Kein Wunder, dass in einer Folge gefühlt nichts passiert.“

„Das ist nicht mehr mein GNTM. Zu viele mit Modelerfahrung und jetzt auch noch auf zwei Tage in der Woche verteilt. Ist mir echt too much.“

„Weitermachen! Diese langen Modelgeschichten sind langweilig.“

ProSieben zeigt die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ immer mittwochs und donnerstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei Joyn.