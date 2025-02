Ex-„GNTM“-Star erlebt Horrorszenario – „Kann hier nicht mehr wohnen“

Die ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin Tascha Jasmin Beil erlebte vor Kurzem den blanken Horror in den eigenen vier Wänden, vor dem sich jeder fürchtet. So brach in ihrer Wohnung plötzlich ein Brand aus. Vehement kämpfte die GNTM-Beauty gegen die Flammen an und versuchte sie schnellstmöglich zu löschen – jedoch vergeblich.

Glücklicherweise gelang ihr die Flucht nach draußen. Doch wie geht es ihr aktuell? Und was ist von ihrem Habseligkeiten noch übrig geblieben? In einem Video gewährt die ehemalige Partnerin von Reality-Star Nico Schwanz nun sehr tiefe Einblicke.

Ex-GNTM-Star Tascha Jasmin Beil erlebte Feuerhölle

Schnell wurde sie mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingewiesen. Dieser bestätigte sich auch anschließend. Aktuell leide sie unter quälenden extremen Kopfschmerzen. Zudem seien ihre Hände noch schwarz gefärbt.

+++ Ebenfalls sehr interessant: „GNTM“-Star im Babyglück – für sie ist ihr drittes Kind ein Wunder +++

Alles in allem hatte das GNTM-Model wahrlich Glück im Unglück. Rückblickend beschreibt Tascha den plötzlichen Schock folgendermaßen: „Ich hatte einen schönen Abend bis dahin gehabt und dann sehe ich das und es flackert lichterloh. Die ganze Bude stand unter Qualm. Du versuchst es zu löschen und es geht nicht aus.“

Doch wie konnte es zu diesem verhängnisvollen Brand kommen? Als sie mit ihrem Hund für eine kurze Gassi-Runde für fünf bis sechs Minuten das Haus verließ, sei es geschehen. Der Grund? Tascha habe vergessen, eine Kerze auszupusten. Große Sorgen bereitet ihr aktuell das Ausmaß der Zerstörung des Brandes. So könne sie nicht mehr in ihrem geliebten Eigenheim wohnen und verlor besondere Besitztümer.

Ex-„GNTM“-Star Tascha Jasmin Beil braucht ihre Fans mehr denn je

Alles in allem sei ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro entstanden. Doch dies ist bei weitem nicht alles! Tascha hat ein schwerwiegendes Problem: „Leider besitze ich weder eine Hausrat- noch eine Haftpflichtversicherung, sodass ich nun vor den Trümmern meines bisherigen Lebens stehe“, beschreibt sie die prekäre Lage.

Ganz offen wandte sie sich an ihre Fans auf Instagram. Dabei bat das Model um finanzielle Unterstützung. Schnellstmöglich wolle Tascha mit ihrem Hund Tyson wieder zurück ins Leben finden. Die erfreuliche Nachricht: Schon am Dienstagmittag waren bereits knapp 4.100 Euro der Zielsumme von 4.500 Euro zusammengekommen. Hier ein Link zur Spendenaktion: https://www.gofundme.com/f/c9tds-wohnungsbrand