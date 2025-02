Rettungseinsatz bei GNTM – plötzlich muss alles ganz schnell gehen

Am Donnerstagabend (20. Februar) geht es für 49 weibliche Models um die Wurst. In der dritten Folge der Jubiläumsstaffel von GNTM erwartet sie eine große Herausforderung: Ihre erste Fashionshow vor Publikum!

In den Kleidern von Designerin Lessja Verlingieri sollen die Kandidatinnen über den Laufsteg flanieren und GNTM-Chefjurorin Heidi Klum von sich überzeugen. Doch kurz vor Start der großen Show kommt es hinter den Kulissen plötzlich zum Rettungseinsatz.

GNTM: Große Sorge vor Fashionshow

Nachdem die Models in ihre Kleider gesteckt wurden, nutzen einige die Wartezeit dafür nochmal ihren Walk zu üben. Kandidatin Xenia geht es hingegen plötzlich immer schlechter. Sie kämpft mit Atemnot und Übelkeit und sackt schließlich in sich zusammen. Sofort eilen aus dem Backstage mehrere Sanitäter herbei, die sich um sie kümmern.

Besonders bitter an der ganzen Situation: Xenia wurde von der Designer zum „First Face“ erwählt und soll die Show eröffnen. „Mir ist ein bisschen schwindelig und schwarz vor Augen geworden. Ich glaube das Kleid wann dann am Ende ein bisschen zu eng. Man darf sich ja auch nicht hinsetzen“, sagt die Kandidatin als es ihr wieder etwas besser geht.

GNTM: Heidi Klum wird deutlich

Den Vorfall nimmt man bei GNTM nicht auf die leichte Schulter. Vor allem Heidi Klum ist besorgt um das Nachwuchsmodel und äußert sich kurzerhand deutlich zu dem Vorfall: „Xenias Schwäche-Anfall ist ein Schock für mich und alle Models. Für solche Fälle steht am Set immer ein Team von Notfall-Sanitätern bereit, die sofort professionelle Hilfe leisten.“ Kurze Zeit später ist Xenia auf den Beinen und möchte in jeden Fall auf den Laufsteg. „Mir geht es wieder komplett gut und ich glaube auch, dass ich das gut präsentieren kann“, sagt sie.

ProSieben zeigt die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ immer mittwochs und donnerstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei Joyn.