Heidi Klum erfüllt sich großen Traum – „Unvergessliche Zeit“

Sie ist eines der erfolgreichsten Models unserer Zeit und seit 2016 Chef-Jurorin der Prosieben-Show „Germany’s Next Topmodel„. Heidi Klum hat all das erreicht, was sich junge Modeltalente nur erträumen können. Seit fünfzehn Jahren besitzt die mittlerweile 50-Jährige zudem die amerikanische Staatsbürgerschaft und ist Teil der Jury von „America’s Got Talent“.

Auch privat läuft es bei dem Topmodel prächtig. Ihre große Liebe fand Klum in Tom Kaulitz, dem Gitarristen der bekannten Band Tokio Hotel. Gemeinsam lebt das Liebespaar in Los Angeles, Klum teilt regelmäßig innige Momente mit ihrem Liebsten auf ihrem Instagram-Profil. Das Model scheint sein Leben in vollen Zügen zu genießen. Doch auch eine Heidi Klum hat einige Ziele auf ihrer Liste, die sie karrieretechnisch noch erreichen möchte. Einer dieser Wünsche ging nun in Erfüllung.

Heidi Klum wagt sich hoch hinaus

Die Fotos, die Heidi Klum nun mit ihren 11,7 Millionen Instagram-Followern teilte, müssen den Fans des Models ungewohnt vorkommen. Sieht man Klum für gewöhnlich in eleganten Kleidern den roten Teppich hinunterschreiten, klammert sie sich auf den neuesten Bildern am Hang eines Berges fest. Aufwendig gesichert wird das Model von zwei Kletterexperten festgehalten, trägt einen dicken Sicherheitshelm und strahlt in die Kamera.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Was zunächst wie ein hochaufwendiger privater Kletterausflug des Models wirkt, stellt sich bei näherem Hinsehen als Teil von Dreharbeiten heraus. Heidi Klum erfüllt sich nämlich einen kleinen Traum und wirkt in einer Folge der ZDF-Serie „Die Bergretter“ mit. Die weiteren Bilder des Instagram-Posts geben einen Einblick hinter die Kulissen, Klum posiert frech mit Schauspieler Sebastian Ströbel und fotografiert sich vor den Drehorten der beliebten ZDF-Serie. Zu den Schnappschüssen schreibt der Fernsehstar: „Vielen Dank Sebastian Ströbel und das ganze Team von ‚Die Bergretter‘ für eine unvergessliche Zeit .“ Da hat das Model das sonnige Los Angeles doch glatt gegen die Berge eingetauscht.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Heimweh scheint das Topmodel jedoch nicht zu haben. Kurz zuvor postete Klum Fotos, auf denen sie ein Dirndl trägt. Die 50-Jährige scheint sich schnell an die neue Lebensrealität gewöhnt zu haben. Auch von Ehemann Tom Kaulitz musste sich das Model nicht verabschieden, der Musiker besuchte seine Liebste am Filmset. Innig knutschend sitzt das Liebespaar in einem Restaurant.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Die neue Staffel der ZDF-Serie wird ab dem 16. November ausgestrahlt. Wann die Folge mit Heidi Klum gezeigt wird, wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben.