Lena Gercke lässt alle Hüllen fallen – „Schönste Frau Deutschlands“

Sie ist ein Topmodel und das Vorbild vieler junger Mädchen, Lena Gercke ist im Model-Olymp angekommen. Seit ihrem Sieg der Prosieben-Show „Germany’s Next Topmodel“ im Jahr 2006 geht es für die 35-Jährige steil bergauf.

Auf ihrem Instagram-Profil versorgt Gercke ihre 3,2 Millionen Follower mit täglichen Updates. Neben glamourösen Looks zeigt das Topmodel auch Einblicke in das Familienleben mit ihren zwei Kindern. Das neuste Foto der Influencerin sorgt nun allerdings für Schnappatmung bei den Fans.

Lena Gercke lässt keinen Raum für Fantasie

Als Model ist Lena Gercke das Posieren in freizügigeren Outfits sicherlich gewohnt. Auf ihrem neusten Instagram-Foto geht das Supermodel jedoch noch einen Schritt weiter und lässt alle Hüllen fallen. Auf ihrem Bett sitzt Gercke splitterfasernackt, lediglich ihre weiße Bettdecke bedeckt die wichtigen Stellen. Eine silberne Uhr ziert das Handgelenk des Topmodels, ansonsten verzichtet Gercke auf jeglichen Stoff. Lasziv blickt der Casting-Star in die Kamera, das Licht ist gedimmt.

Ihr Foto kommentiert Gercke lediglich mit drei schlaftrunkenen Emojis. Das freizügige Foto scheint also kurz vor dem Zubettgehen entstanden zu sein. Den Schlafmangel, den die Betreuung von zwei Kleinkindern mit sich bringt, sieht man dem Topmodel keineswegs an. Gercke scheint sich auch nach zwei Schwangerschaften vollends wohl in ihrem Körper zu fühlen und teilt diese Form der Selbstliebe gerne mit ihren Fans.

Bei den Fans des Models kommt das nächtliche Fotoshooting ausgesprochen gut an. Ein Follower kommentiert den Beitrag von Lena Gercke mit den Worten: „Nicht ohne Grund die schönste Frau Deutschlands“ und ein weiterer Fan schreibt begeistert: „Wow Lena, du schießt den Vogel aber hier ab.“ Über so viel Bestätigung von Seiten der Fans freut sich das Model garantiert.

Ob der Anblick von Lena Gercke tatsächlich der Realität ihrer Night-Time-Routine mit zwei Kindern entspricht, bleibt fraglich. Das Model hat mit ihrem Foto jedoch die perfekte Illusion gezaubert.