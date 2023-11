GNTM-Star Stefanie Giesinger: Als sie DAS sieht, raubt es ihr den Atem

Die Karriere von Stefanie Giesinger entwickelte sich wie ein Lauffeuer. Im Jahr 2019 gewann die mittlerweile 27-Jährige die Prosieben-Show „Germany’s Next Topmodel“ und begeisterte Heidi Klum mit ihrem Aussehen und ihrer bodenständigen Persönlichkeit. Es folgten eine Vielzahl an Modeljobs, Werbekooperationen und die Veröffentlichung einer eigenen Gesichtspflege-Linie namens „МОЙ“.

Auch als Influencerin feiert Giesinger große Erfolge, ihrem Instagram-Profil folgen beeindruckende 5,2 Millionen Menschen. Das Model gibt wenige Einblicke in ihr Privatleben und teilt vorrangig Fotos ihres beruflichen Alltags. In ihrer neusten Instagram-Story zeigt sich die „GNTM“-Gewinnerin ungewohnt nahbar.

Stefanie Giesinger traut ihren Augen kaum

Als Topmodel müsste Stefanie Giesinger den Anblick von sich selbst auf großen Plakaten eigentlich gewöhnt sein. Umso überraschender ist die Instagram-Story, die das Topmodel nun mit ihren Followern teilt. Giesinger ist in Berlin unterwegs und läuft schnurstracks auf den Fernsehturm zu, als sie plötzlich ein großes Plakat entdeckt. Sie traut ihren Augen kaum und fragt ihren Kumpel, mit dem sie unterwegs ist: „Oh wer ist das denn?“ In der nächsten Story gibt es dann die Auflösung – das Werbeplakat zeigt Giesingers Gesicht in Nahaufnahme.

Der Kumpel von Giesinger schaut sich das Plakat seiner Freundin direkt aus nächster Nähe an. Das Model lacht und sagt: „Dafür bin ich aus meinem Kokon rausgekommen, um das zu sehen.“ Die Influencerin scheint das Werbeplakat also gezielt gesucht zu haben. Doch dann wird es plötzlich ernst und das Model wendet sich mit einer Bitte an ihre Fans: „Bitte malt mir keinen Schnurbart aufs Plakat, bitte. Ich hab schon einen Schnurbart.“ Damit meint Giesinger jedoch keine natürliche Oberlippenbehaarung, sondern den grünen Bart eines Matcha-Getränks, für das sie mit dem Plakat Werbung macht.

Nachfolgend teilt Giesinger noch einige Fotos, die sie vor ihrem riesigen Plakat geknipst hat. Auf einem der Fotos bohrt sie der großen Poster-Version von sich selbst in der Nase. Humor hat das Topmodel mit diesen Instagram-Stories auf jeden Fall bewiesen.