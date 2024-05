„GNTM“-Model teilt vielsagende Nachricht: „Vom Weg abgekommen“

Seit ihrem triumphalen Sieg bei der beliebten Castingshow „GNTM“ hat Stefanie Giesinger die Welt des Modelbusiness im Sturm erobert. Doch neuerdings geht sie über die Laufstege hinaus und erweitert ihre beruflichen Grenzen um einen Podcast. In ihrem neuesten Projekt namens „G-Spot“ entführt sie ihre Zuhörer wöchentlich in fesselnde Gespräche rund um die Themen Fashion, Liebe und Beziehung. Dabei enthüllt Giesinger eine bisher unbekannte, intime Facette. Auch in ihrer Instagram-Story teilt sie nun eine private Botschaft.

„GNTM“-Model macht rätselhafte Andeutung

Die Kunst, die Karriereleiter hochzuklettern, beherrscht Stefanie Giesinger zweifelsohne. Erfolgreiche Jobs und sogar eine eigene Hautpflegemarke katapultieren das Model in die Elite der Star-Welt. Doch abseits des Rampenlichts kämpft die 27-Jährige mit einer ganz anderen Herausforderung: Als aktuelle Single-Lady gestaltet sich die Suche nach dem passenden Lebenspartner alles andere als einfach, wie sie im Podcast verriet.

Auch auf Instagram gewährt das „GNTM“-Model ihren zahlreichen Anhängern Einblicke in ihr Leben. Kürzlich veröffentlichte sie dort eine kryptische Botschaft. In einer Story präsentierte Giesinger ein Buch mit dem Titel „Follow your Heart.“ Dazu kommentierte sie: „Kurz vom Weg abgekommen.“ Deutet diese Aussage etwa auf eine neue Liebesgeschichte hin oder sind es eher berufliche Entscheidungen, die ihr Herz bewegen?

„GNTM“-Siegerin: Sicht auf Beziehungen im Wandel

Steffies Einstellung zu Partnerschaften hat sich seit dem Ende ihrer siebenjährigen Beziehung mit dem britischen Influencer Marcus Butler stark gewandelt. Vor einiger Zeit offenbarte sie in ihrem Podcast, dass sie traditionelle Beziehungskonzepte und Monogamie hinterfragt. Auch gegenüber RTL sprach sie über die Veränderungen beim Daten.

++ ProSieben: Kurz nach „GNTM“ verbreitet sich die Nachricht ++

„Als öffentliche Person in Deutschland fühle ich mich manchmal etwas benachteiligt, wenn es ums Dating geht. Wenn ich jemanden treffe, der mich vielleicht schon im Fernsehen gesehen hat oder mir auf Social Media folgt, habe ich das Gefühl, dass diese Person bereits einen Vorsprung hat. Daher ist es für mich nicht so einfach, zu daten, wie es für andere Menschen sein mag, die nicht in der Öffentlichkeit stehen.“

Eines steht fest: Sollte sich in Sachen Beziehung oder Karriere etwas Neues ergeben, werden Stefanie Giesingers Fans es gewiss als Erste über die sozialen Medien oder den neuen Podcast der „GNTM“-Siegerin erfahren.