„GNTM“-Star enthüllt neue Details zur Trennung – „Hat mich tief geprägt“

Bei Stefanie Giesinger ist eine Sache klar: Sie weiß, wie man Karriere macht. Nach ihrem „GNTM“-Sieg hat die 27-Jährige nicht nur die Laufstege erobert, sondern auch die Welt der TV-Unterhaltung, zudem ihre eigene Hautpflege-Marke ins Leben gerufen und zahlreiche Magazincover geziert. Mit Giesingers neuester Geschäftsidee konnte sie bei vielen Fans ebenfalls punkten. Denn mit ihrem Podcast „G-Spot“ zeigt die Unternehmerin seit kurzem eine neue, private Seite. Dabei kommt sogar ihr Exfreund Marcus Butler zur Sprache.

„GNTM“-Star: So eng steht sie in Kontakt zu Exfreund

Stefanie Giesinger lebte ganze sieben Jahre an der Seite ihres Partners und Influencers Marcus Butler, bevor die beiden getrennte Wege gingen. In der neuesten Podcast-Episode des Models offenbart die „GNTM“-Siegerin nun, dass sie trotz der Trennung in engem Kontakt mit ihrem Exfreund steht. „Ich weiß, dass viele Leute sagen, dass es nicht möglich ist, mit dem Ex befreundet zu sein, besonders wenn man eine neue Beziehung hat“, titelt Steffi unter ihrem Instagram-Post, in dem sie auf die neue Folge mit Marcus Butler verweist. Zu sehen ist ein Bild der beiden, eng aneinander geschmiegt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weiter erklärt Stefanie Giesinger: „Ich bin absolut überzeugt, dass es sehr schöne Möglichkeiten gibt, sich immer noch zu lieben, aber einander loszulassen.“ Dabei hätte das Model sogar ein Problem damit, wenn ein neuer Partner nicht akzeptieren würde, dass sie weiterhin mit ihrem Expartner befreundet ist. Die Gründe für ihre bestehende tiefe Verbundenheit mit dem YouTuber erläutert die „GNTM“-Siegerin gleich im Anschluss.

„GNTM“-Siegerin wird deutlich: „Bedeutet mir sehr viel“

„Ich bin mit der Person aufgewachsen, er hat mich tief geprägt, also warum sollte ich ihn nicht mehr in meinem Leben haben wollen? Er bedeutet mir sehr viel, und ich weiß, dass ich ihm viel bedeute“, so der „GNTM“-Star.

+++„GNTM“-Model teilt vielsagende Nachricht: „Vom Weg abgekommen“+++

Die beiden verbringen weiterhin Zeit miteinander, tauschen sich über ihr Leben aus und halten einander auf dem Laufenden.“ Erst letzte Woche haben wir stundenlang miteinander gesprochen, uns über unsere neuen Erfahrungen ausgetauscht, und Pläne besprochen. Ich würde sogar sagen, Zeit mit ihm zu verbringen, ist heilend, wie eine Erinnerung daran, wer ich bin und woher ich komme“, so Giesinger in den sozialen Medien.

Über die Trennungsgründe sprach „GNTM“-Model Stefanie Giesinger ebenfalls in ihrem Podcast „G-Spot.“ Demnach sollen sich die Vorstellungen ihres Beziehungskonzeptes über die Jahre gewandelt haben, was nicht mehr miteinander vereinbar gewesen wäre. Dennoch gingen Steffi und Marcus in „Harmonie“ auseinander, wie sie weiterhin auf Instagram verriet.