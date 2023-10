Heidi Klum verletzt sich mitten in Live-Sendung – „Blut überall“

Dieser Anblick ist nichts für schwache Nerven! Heidi Klum stürzt bei einer Live-Sendung der amerikanischen Show „America’s Got Talent“ und zieht sich eine böse Wunde zugezogen.

Das Ganze wird von ihrem Jury-Kollegen Howie Mandel protokolliert und auf Instagram geteilt. In dem Video sieht man die GNTM-Chefin auf ihrem Stuhl, umzingelt vom Team, welches die tiefe Wunde versorgt. Dieser Unfall kann ernsthafte Folgen mit sich ziehen.

Heidi Klum: „Blut überall“

Auch bei einem Supermodel wie Heidi Klum läuft nicht immer alles nach Plan. Nach ihrem Sturz zeigt Comedian Howie Mandel, was sich hinter den Kulissen alles abspielt. „Wir sind live. Wir sind am Set von AGT Fantasy League. Heidi Klum ist gerade hingefallen“, erzählt er aufgeregt in dem kurzen Clip.

Auch Co-Jurorin Melanie Brown scheint völlig aufgewühlt von den jüngsten Ereignissen zu sein. „Überall ist Blut!“, hört man sie im Hintergrund rufen. Wie genau es zu dem Unfall am Set kommen konnte, bleibt jedoch offen. Das einzige, was sicher ist: Heidi Klum geht es gut. Zumindest den Umständen entsprechend: „Ich habe die Hälfte meines Zehennagels verloren!“, sagt sie in dem Videoclip.

Heidi Klum wird eine Narbe davontragen

Der Sturz von Heidi Klum wird mit Sicherheit eine Narbe hinterlassen. Schließlich ist die Wunde ziemlich tief. Die Mitarbeiter, die sich um die Frau von Tom Kaulitz kümmern, machen ihr auch keine großartigen Hoffnungen, dass dieser Unfall spurlos an ihr vorbeigeht. „Nun, du wirst eine Narbe zurückbehalten“, hört man sie in dem Instagrambeitrag sagen.

Nachdem die Wunde mit Desinfektionsmittel und einem dicken Pflaster versorgt wurde, geht es weiter im Text. Doch der Schreck nach diesem Vorfall dürfte bei allen Beteiligten noch tief sitzen.