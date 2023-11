„The Voice of Germany“: Bill und Tom Kaulitz schießen gegen Coach – „Jetzt kommt der Neid raus“

Bei „The Voice of Germany“ wird es immer ernster für die Talente. Mittlerweile befinden sich die Kandidaten in den sogenannten Battles. Und auch der Druck auf die Coaches steigt so langsam. Schließlich müssen sie sich in jeder Runde für einen von zwei Sängern entscheiden.

Während der Blind Auditions von „The Voice of Germany“ stichelten die Coaches bereits an der ein oder anderen Stelle. Der Kampf um den Titel wird allerdings immer spürbar ernster. Vor allem die Tokio-Hotel-Stars Tom und Bill Kaulitz sind für den ein oder anderen flotten Spruch bekannt. Neulich geriet Kollege Ronan Keating ins Visier der Brüder.

„The Voice of Germany“: Tokio-Hotel-Stars bei Zuschauern beliebt

In ihrem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ sprechen die beiden in letzter Zeit auch viel über ihre Zeit in der Castingshow. Bei den Zuschauern kommen Bill und Tom Kaulitz nach eigenen Angaben äußerst gut an. „Ich kriege SMS von Leuten, die schreiben: ‚Eure Battles sind sowas von gut. Die haben so ein anderes Level, dass man das Gefühl hat, ihr macht eine eigene Sendung!‘ Ich habe mich wirklich gefreut“, so der Mann von Heidi Klum.

„The Voice of Germany“: Kaulitz-Brüder werden deutlich

Dabei bekommen die anderen Juroren auch die ein oder andere Spitze der Brüder. Vor allem der irische Superstar Ronan Keating bekommt hier und da mal einen Spruch. In dem Podast legen die Zwei jedoch noch eine Schüppe drauf. „Ob Ronan sich so einen Gefallen tut? Ich habe jetzt gelesen: ‚Was ist mit den Ronan Keating los?‘ Seit den Battles ist er sehr zickig. Eigentlich hat man gesagt, der liebe Weltstar. Ist er nicht mehr“, stichelt Bill gegen seinen Gegner.

„Weil er vielleicht gemerkt hat, dass sein Team nicht so stark ist. Jetzt kommt der Neid raus.“ Und auch Tom findet: „Der ist so ein strenger Lehrertyp. Ob er dann in den Coachings das Beste rausholt, weiß man halt auch nicht.“

Seit dem 21. September laufen die neuen Folgen immer donnerstags auf ProSieben und freitags auf SAT.1, jeweils um 20.15 Uhr, sowie parallel bei Joyn.