„The Voice of Germany“ verkündet TV-Knaller – ER ist der neue Coach

Die Bühne ist schon bereit, die Scheinwerfer blitzen wieder – „The Voice of Germany“ erobert in wenigen Wochen erneut die TV-Welt! Die Casting-Show gehört seit ihrer Erstausstrahlung zur besten Unterhaltung bei ProSieben und Sat.1 und kehrt bald mit einzigartigen Gesangstalenten zurück ins Programm.

Entscheidend sind wie immer die Coaches, die das Schicksal der Talente mit dem roten Buzzer in den Händen halten. Neben altbekannten Gesichtern schleicht sich auch ein neuer Sänger in die Show.

„The Voice of Germany“: ER ist das neue Gesicht

Ab dem 26. September begrüßt „The Voice of Germany“ neben den Casting-Teilnehmern erneut drei Coach-Legenden aus den vorherigen Staffeln und einen Neuling, wie aus der Pressemitteilung der Sender ProSieben und Sat.1 hervorgeht. Neben den Coaches Mark Forster, Yvonne Catterfeld und Samu Haber gibt es einen neuen Künstler in der Runde: Singer-Songwriter Kamrad.

Die Künstler können es kaum erwarten, in die Blind Auditions 2024 zu starten. „Ich kenne nichts, was so intensiv und energetisch wie ‚The Voice of Germany‘

ist“, offenbart Yvonne Catterfeld über ihr Comeback. Für sie stand es außer Frage, wieder in die heiligen Hallen zurückzukehren. „Ich kenne nichts Vergleichbares und habe direkt ‚Ja

klar!‘ gesagt, als ich gefragt wurde, zurückzukommen.“ Doch auch Neuzugang Kamrad steht bereits in den Startlöchern.

Bei „The Voice of Germany“ fliegen die Fetzen

„Ich wurde von Samu, Yvonne und Mark erst mit Konfetti begrüßt und habe dann die harte Schule auf dem roten Stuhl kennengelernt“, berichtet Novize Kamrad lachend. „Das ist kein Welpen-Treatment, sondern ausgewachsener Coach-Fight!“ Denn im Battle ums eigene Team gibt es keine Regeln – und selbst Kampfkunst-Erfahrung nützt nichts, weiß Samu Haber nur zu gut: „Martial Arts und die Coach-Fights bei ‚The Voice of Germany‘ sind beide hart.“

Und auch Mark Forster ist bereits im Kampfmodus und verrät seine Gewinnertaktik: „Ich hole die besten Talente in mein Team, indem ich lauter bin als Yvonne, so schnell rede, dass mich Samu nicht versteht und so hart wie möglich daran arbeite, dass keiner merkt, wer Kamrad eigentlich ist.“

„The Voice of Germany“ startet am 26. September zur Primetime um 20:15

Uhr bei ProSieben, sowie freitags, um 20:15 Uhr bei Sat.1. Die Sendung ist außerdem in der Joyn-Mediathek abrufbar.