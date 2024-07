Lena Meyer-Landrut: Verdacht bestätigt – jetzt herrscht bittere Gewissheit

Viele haben es schon vermutet, doch jetzt macht Lena Meyer-Landrut ernst!

In einer herzergreifenden Nachricht für ihre Fans muss die Sängerin die für 2024 geplanten Konzerte absagen. Nachdem sie schon am Sonntag (21. Juli) und Montag (22. Juli) nicht auftreten konnte, sind nun auch die kommenden Termine in Stuttgart und Echternach gestrichen. Warum? Das erklärt nun die Sängerin selbst…

Lena Meyer-Landrut fällt Absage schwer

In einer emotionalen Sprachnachricht auf ihrer Instagram-Story teilte Lena mit: „Es bricht mir das Herz und ich wünschte so sehr, dass ich das hier nicht aufnehmen müsste“, so Lena zu Beginn. „Aber am Sonntag bin ich jetzt zum dritten Mal in den letzten Wochen kurz vor der Show mit heftigen Schmerzkrämpfen in der Notaufnahme gelandet.“ Die Sängerin fühlt sich gezwungen, „die Reißleine zu ziehen“. Bereits am Montag (22. Juli) bestätigte Lenas Management, dass sie sich derzeit in ärztlicher Behandlung befinden würde.

Zuvor meldete sich das Management von Lena auf Anfrage des Echternacher Veranstalters Trifolion am Mittwoch (24. Juli) wie folgt: „Leider hat sich Lenas gesundheitlicher Zustand nicht stabilisiert, sodass wir die letzten zwei Termine in Stuttgart und Echternach auch absagen müssen. Ein Großteil der Shows war fast ausverkauft und es ist deswegen umso schmerzvoller, so viele Leute enttäuschen zu müssen.“ Wer auf ein Nachholtermin hofft, der wird enttäuscht. Demnach sei das erstmal nicht in Planung.

Fans der Sängerin dürften zwar enttäuscht, aber auch besorgt um ihre Gesundheit sein. Bisher ist nicht bekannt, was genau die Sängerin plagt und wann sie wieder auf der Bühne stehen kann. Doch hat die „The Voice Kids“-Jurorin versprochen, ihre Fans auf dem Laufenden zu halten, sobald es Neuigkeiten gibt.